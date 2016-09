Was das neue Boot der Wasserwacht alles kann

Ob bei Überflutungen oder Umweltalarm: Retter aus Chemnitz sind mit ihrer Technik sachsenweit im Einsatz. Ihr Heimathafen heißt - Ebersdorf.

Von Michael Müller

erschienen am 15.09.2016



Die meisten Chemnitzer werden diesem Flitzer nie begegnen wollen- vor allem jene nicht, die an den Flussläufen von Chemnitz, Zwönitz und Würschnitz zu Hause sind. Denn wenn das neue "Arbeitsmehrzweckboot" der Chemnitzer Wasserrettungsgruppe des Katastrophenschutzes vor der Haustür zum Einsatz kommt, dann geht es vielleicht schon um Leben und Tod.

Um für diesen Fall der Fälle auch künftig gewappnet zu sein, hat der Freistaat den Chemnitzer Wasserrettern das 70.000 Euro neue Einsatzfahrzeug spendiert - samt Transporthänger. Nicht nur bei Hochwasser, auch bei Unfällen und Umweltgefährdungen auf größeren Seen und Talsperren in der Region wird das 140PS starke Wasserfahrzeug unterwegs sein. Dabei geht es nicht allein darum, Menschen oder Tiere im und auf dem Wasser oder bei Eis zu retten. Durch seine robuste Bauweise ist das rund sechs Meter lange, vergleichsweise flache Gefährt im Katastrophenfall auch in der Lage, bis zu eine Tonne Ladung aufzunehmen. Sandsäcke etwa, Lebensmittel, aber auch Pumpen oder sonstiges technisches Gerät.

Zwei Außenbordmotoren sorgen dafür, dass das Boot auch dann noch einsatzbereit ist, wenn eines der beiden Aggregate beschädigt wurde oder aus anderem Grund ausgefallen sein sollte, erläutert Michael Birkner, beim Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes technischer Leiter der Wasserwacht. "Zudem kann durch die beiden Motoren bei Hochwasser auch bei Unebenheiten oder starker Strömung die Weiterfahrt gewährleistet bleiben", schildert er.

In Chemnitz zählt die DRK-Wasserwacht laut Birkner rund 400Mitglieder, darunter etwa 100Aktive. Den Chemnitzern dürften sie vor allem als Rettungsschwimmer bekannt sein, die im Sommer in Freibädern oder auch an den Stränden der Ostseeküste ihren Dienst tun.

Bei Hochwasser war die Truppe zuletzt 2013 in der Region im Einsatz, unter anderem in Flöha und in Wechselburg. Auf dem neuen Boot stehen den Einsatzkräften nun spezielle Suchscheinwerfer für Rettungsaktionen bei Nacht zur Verfügung, ebenso ein GPS-Such- und Ortungssystem sowie ein digitales Funkgerät für den Kontakt zur Einsatzleitung. Eine elektrohydraulische Bugklappe ermöglicht ein rückenschonendes Retten von Ertrinkenden; auch Rettungstaucher können so leichter ins Wasser gelangen.

Seine Feuertaufe hat das Boot, das am zentralen Standort der Katastrophenschutzeinheiten der Stadt Chemnitz an der Glösaer Straße in Ebersdorf stationiert ist, bereits bestanden. Allerdings unter wenig dramatischen Umständen: beim internationalen Motorbootrennen auf der Talsperre Kriebstein im August.