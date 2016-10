Was den Reiz des Nachtflohmarkts ausmacht

Tausende zieht es in das "lebendige Museum", das einmal monatlich in den Messehallen öffnet. Ein Händler bietet besonders ungewöhnliche Waren an.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 10.10.2016



Nein, es spielt nicht AC/DC, es gibt keine Bananen - für die, die Schlangen vor den Geschäften von damals noch kennen -, es ist auch kein Ufo zu sehen - es ist Nachtflohmarkt in den Messehallen. Der beginnt schon nachmittags, und mit der ersten Minute drängt es Tausende an die Tische, an denen Marktwirtschaft in ihrer ursprünglichsten Form betrieben wird. Geduldig warten die Besucher- junge, alte, Familien, Schnäppchenjäger - in der hundert Meter langen Schlange vor dem Eingang, besprechen noch einmal, wonach sie genau suchen wollen.

Zu finden ist an hunderten Ständen fast alles - von alten Knöpfen und Schrauben bis zum Elektroroller. Ein paar Stände weiter gibt es eine riesige Auswahl an MitropaGeschirr. Seinen Namen will der Händler nicht nennen, aber ja, ein gewisses Interesse gebe es an dem nicht ganz billigen Geschirr, sagt er. Entworfen von Margarethe Jahny, gehören die beinahe unzerbrechlichen, stapelbaren Kannen, Teller und Tassen zu den Designklassikern aus DDR-Zeiten.

So wie der Flohmarkt überhaupt ein lebendiges Museum der nützlichen und unnützen Dinge ist. DDR-Fahnen, Vero-Construc-Baukästen, erzgebirgische Lichterengel, langlebige Gebrauchsgegenstände aus einst berühmten Werkstätten oder vom Dorfhandwerker erzählen Geschichten und regen zum Geschichtenerzählen an: "Das hab ich als Kind auch gehabt", sagt eine Besucherin im Vobeigehen.

Dieter Krügel aus Glauchau hat etwas ganz Besonderes anzubieten. Er sammelt Erotica aus aller Welt, besitzt eine große private Kollektion zu Liebe, Phallus- und Fruchtbarkeitskulten. Stücke, die er doppelt hat, bietet er als Stammgast auf Trödelmärkten an. "Interesse gibt es schon", sagt er. "Aber für den Flohmarkt sind meine Preise ziemlich hoch." Aber Feilschen ist erlaubt, sogar erwünscht - denn hier an diesen Ständen bestimmen Angebot und Nachfrage noch am ehesten den Preis. Aber manchmal genügt auch schon die freundliche Antwort auf die Nachfrage - wenn Händler ihre Geschichten von den Dingen erzählen. Und die Geschichte bekommt man geschenkt.