Was machen 15 Nikoläuse auf Mopeds in Chemnitz?

Serie: Was machen Sie denn da? Wildfremde Menschen einfach ansprechen und fragen, was sie da tun, gehört sich eigentlich nicht. "Freie Presse" macht es trotzdem. Heute: Ein Weihnachtsmann fährt mit Freunden auf Mopeds durch Chemnitz.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 06.12.2016



Was machen Sie denn da?

Jonny Nikolaus: Einen Ausflug auf unseren Simmen. Weil der 6. Dezember ist, haben wir uns als Weihnachtsmänner verkleidet.

Mit Simmen meinen Sie Ihre Motorräder?

Ja, das sind die guten alten Mopeds der Marke Simson. Wir haben in Oederan eine kleine Gruppe von Fans dieser Gefährte, wir nennen uns die Mokicks. Mehrmals im Jahr machen wir Ausflüge, die Videos davon wollen wir ins Internet stellen. So auch unsere kleine Fahrt durch Chemnitz am Nikolaustag.

Das sind aber ziemlich viele Fans aus Oederan, die da zusammen losgefahren sind.

Wir selbst sind nur sechs Leute. In Chemnitz haben wir uns dann mit befreundeten Gruppen aus der Stadt und der Umgebung getroffen. Insgesamt sind wir 15 Simson-Fahrer.

Eine ganz andere Frage: Heißen Sie eigentlich tatsächlich Nikolaus?

Natürlich. Ich heiße wirklich Jonny Nikolaus.

Und da fahren Sie am Nikolaustag als Weihnachtsmann mit dem Motorrad durch Chemnitz? Das kann ja nur Ihre Idee gewesen sein.

Nein, das ist wirklich nur ein Zufall. Die Idee zu der besonderen Tour kam von der Chemnitzer Simson-Truppe. Nach einer verlorenen Wette mussten die als Weihnachtsmänner los. Und wir als befreundete Moped-Fans wollten halt dabei sein. Dass ich so heiße, hat damit also nichts zu tun.

Aber Sie dürfen die Kolonne der Simmen doch wenigstens anführen?

Nein, und ich möchte noch einmal betonen, dass der Name Nikolaus eigentlich nichts Besonderes ist. Wenn wir nach der Schreibweise gefragt werden, sagen wir "So wie der 6. Dezember". Das war's aber auch.

Glaube ich nicht.

Na gut. Ich wurde natürlich schon oft gefragt, was ich denn in die Stiefel gesteckt habe. Und dass der Nikolaus bei uns täglich kommt, ist auch ein Klassiker.