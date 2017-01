Was machen Hühnchen mit Boxhandschuhen am Marx-Kopf in Chemnitz?

Wildfremde Menschen einfach ansprechen und fragen, was sie da tun, gehört sich eigentlich nicht. "Freie Presse" macht es trotzdem. Heute: Ein Hühnchen ruft am Marx-Kopf zum Protest.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 20.01.2017



Was machen Sie denn da?

Dennis Schneider: Das hier ist eine Aktion des BUND. Ich demonstriere als Hühnchen gegen Tierfabriken und für eine nachhaltige Landwirtschaft.

Als 1,80-Meter-Hühnchen mit Boxhandschuhen, um genau zu sein.

Genau, ich kämpfe ja hier für meine Leidensgenossen. Weil Tiere sich nicht wehren können, wollen wir noch einmal auf die Missstände aufmerksam machen, die durch industrielle Tierhaltung entstehen.

Sind Sie schon mal in einem Mastbetrieb gewesen?

Ja, in Vechta in Niedersachsen. Da waren wir vom BUND mal in einem Putenmastbetrieb, ein Zulieferer eines Fleischverarbeiters. 24 Stunden Licht, Tiere auf engstem Raum, überzüchtet und voll mit Antibiotika. Einmal am Tag fährt ein Schieber durch die Halle, um die Tiere abzuräumen, die es nicht geschafft haben. Die anderen werden uns von großen Lebensmittelhändlern als gesundes Essen verkauft.

Massentierhaltung wird seit Jahren kritisiert. Können Sie als Riesenhühnchen die Verhältnisse in der Landwirtschaft ändern?

Ich finde, Protest darf auch Spaß machen. Aber klar, Kampagnen und Reportagen regen zum Nachdenken an und haben ja auch schon etwas bewirkt. Immer mehr Menschen verzichten beim Essen auf Fleisch oder reduzieren ihren Fleischkonsum. Wir können mit unserer Aktion auf die Macht der Konsumenten hinweisen, abgesehen von unseren Appellen an Politik und Wirtschaft.

Ist es in Chemnitz leicht, Unterstützer zu finden?

In Städten ist es meistens etwas einfacher, weil dort viele junge, aufgeschlossene Menschen leben. Heute ziehen wir weiter nach Berlin auf eine Demonstration gegen Tierfabriken. Ich schätze, da werden viele tausend Menschen sein.