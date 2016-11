Wasser im Neuteich abgelassen - Zwei Tonnen Fische verendet

erschienen am 03.11.2016



Limbach-Oberfrohna. Im Neuteich in Limbach-Oberfrohna sind etwa zwei Tonnen Karpfen und Buntfische verendet. Wie die Polizei am Donnerstag meldete, ließen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag das Wasser in dem Teich an der Burgstädter Straße ab, indem sie die Stau-Bretter herauszogen und die Gitterabdeckung entfernten.

Die toten Fische haben den Angaben nach einen Gesamtwert in Höhe von ca. 10.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Glauchau unter Telefon 03763/640. (fp)