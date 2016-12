Wechsel im ältesten Kino der Stadt

Nach elf Jahren hat Evelin Paulat die Leitung des Kinos abgegeben. Ihre Nachfolgerin kommt aus der Filmbranche.

Von Christian Meyer

erschienen am 14.12.2016



Evelin Paulat steht hinter dem Tresen der Snack-Bar im Kino Metropol. Elf Jahre lang hat sie die Einrichtung geführt. Nun schiebt sie eine Reihe von Schlüsseln über den Tisch - an ihre Nachfolgerin.

"In diesen elf Jahren habe ich für das Kino gelebt", sagt Paulat. Zu Beginn des Jahres 2005 übernahm sie den Betrieb, nachdem sich der damalige Betreiber, eine Hamburger Firma, zurückgezogen hatte. Das mehr als 100 Jahre alte Gebäude, in dem seit den 1930er-Jahren Filme gezeigt werden, war damals bereits Eigentum von Evelin Paulat. Nun übernahm sie privat die Leitung des ältesten Kinos der Stadt. Für die promovierte Naturwissenschaftlerin ein Quereinstieg in die Branche.

"Das Haus war in einem sehr schlechtem Zustand. Wir mussten alles renovieren", sagt sie rückblickend. Das geschah innerhalb von zwölf Tagen. Neue Polstersitze, neuer Verkaufsbereich, Vorhänge und Teppiche wurden gereinigt. Ehemann Hendrik war immer eine Stütze, gerade wenn die Personaldecke dünn war, sagt Evelin Paulat. "16Stunden haben wir da jeden Tag gearbeitet", erinnert sich die 63-Jährige. Auch in den darauffolgenden Jahren wurde es bei einer Sieben-Tage-Woche nicht viel weniger. Nun soll es mehr Ruhe im Alltag und mehr Zeit für den Enkel geben.

Die neue Betreiberin heißt Maret Wolff und kommt aus Berlin. Ein Kino hat sie bislang nicht geleitet, doch Quereinsteigerin wie einst Paulat ist sie nicht. Die 39-Jährige hat Film- und Theaterwissenschaft studiert. Danach habe sie unter anderem für Festivals gearbeitet. Deshalb kenne sie sich in der Branche seit Jahren aus. Ein eigenes Kino sei zwar nie ihr großer Wunsch gewesen, sagt sie. Aber die Entscheidung sei dennoch folgerichtig. "Hier habe ich die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten und meine Fähigkeiten und Kontakte zusammenzuführen", sagt sie. Chemnitz kannte sie vorher "ein bisschen", wie sie sagt. Ihr Mann stamme aus der Stadt.

Wird sich an der Ausrichtung des Programms etwas ändern? Erst einmal nicht allzu viel, sagt Wolff. Sie wolle weiterhin auf eine bunte Mischung achten, vielleicht etwas mehr auf den europäischen Film schauen. "Man muss immer beachten, was die Leute sehen wollen und was hier funktioniert", sagt sie. Stärker nutzen als bisher will sie den Metro-Klub. Die meisten Gäste würden den kleinen Raum im ersten Obergeschoss - mit einer Bar und mehreren Flachbildschirmen ausgestattet - gar nicht kennen. Am 21.Dezember soll dort der Tag des Kurzfilms stattfinden, wenn die besten zehn Kurzfilme der vergangenen Jahre aus den Genres Action, Krimi, Thriller, Horror und Mystery gezeigt werden, wie es in der Metropol-Ankündigung heißt. Der kürzeste Film dauert sechs Minuten, der längste 25 Minuten.

Zu den Gästen könnte dann auch Evelin Paulat gehören. "Natürlich gehe ich weiter in das Kino", sagt sie. "Ich bin froh, dass das, was wir aufgebaut haben, fortgeführt wird." Mit Organisation und einem guten Händchen bei der Filmauswahl könne man auch mit einem kleinen Kino wie dem Metropol schwarze Zahlen schreiben, sagt Paulat.