Weihnachten auf Probe

Der MDR hat gestern eine Show aufgezeichnet, die am 23. Dezember gesendet wird. Das Publikum musste so tun, als wäre morgen Heiligabend. Das hat nicht immer geklappt.

Von Jana Peters

erschienen am 16.12.2016



Er stellt sich als Christian vor, trägt ein glitzerndes rot-schwarzes Jackett und eine Weihnachtsmannmütze. Wenn er das Zeichen gibt, soll geklatscht werden. "Nicht fragen, was der Idiot will, sondern einfach mitmachen", sagt er zum Publikum in der Stadthalle. Die ist bis auf wenige Plätze voll, es ist Donnerstagnachmittag. Die Zuschauer werden die Generalprobe zu "Weihnachten bei uns" miterleben. Aufgezeichnet wird die Show am Abend, ausgestrahlt am 23. Dezember um 20.15Uhr im MDR. Die Karten für die Probe waren natürlich günstiger als die für die Aufzeichnung.

Moderatorin Kim Fisher - schwarze Lack-Pumps mit dünnen, wirklich sehr hohen Absätzen, schmaler schwarzer Rock und ein glitzerndes Oberteil - begrüßt Sänger und Sängerinnen in ihrer Show. Zu ihnen gehören Karat, Maite Kelly, Oonagh, Santiano, Wincent Weiss und Albert Hammond. Sechs Kameras filmen, um sie herum bewegt sich ein gutes Dutzend Menschen, alle mit Kopfhörern, manche mit Klemmbrett. Eine Frau mit Pferdeschwanz weist alle, die die Bühne betreten oder verlassen mit großen Gesten darauf hin, wann und wo sie zu gehen haben, wie ein Verkehrspolizist. Auch Komiker Matze Knop ist dabei. Er versucht, lustige Unterhaltungen mit dem Publikum. "Haben Sie schon Geschenke?", fragt er einen Mann. Nein, sagt der. Was er nicht sagt, aber sicher denkt: "Warum auch, es ist doch noch eine Woche bis Weihnachten." Doch Knop tut empört ob dieser Gelassenheit. Schließlich ist für die Show morgen schon Heiligabend. Dass es sich um eine Fernsehshow handelt, scheint auch dem Mann nicht klar zu sein, der immer wieder "Zugabe" ruft.

In der Show werden zwei Damen mit einem Geschenk überrascht, die davon nichts ahnen. Um auch das zu proben - für Ton und Licht - stehen zwei andere Frauen auf, Fisher nennt sie Hanni und Nanni. Ihr Geschenk bringt Jenny Jürgens, die Tochter von Udo Jürgens. Sie will die Geschichte erzählen, die sie mit den zu Überraschenden verbindet, doch da ertönt eine Stimme aus der Regie: "Nein, die Geschichte nicht erzählen!" Was sie erzählen darf, ist dass Weihnachten für ihren Vater eine ernste Sache gewesen sei. Er habe immer am Klavier "Stille Nacht" gespielt, es gab Karpfen zu essen "und alle haben sich betrunken".

Auf die absolvierte Show anstoßen können die Protagonisten dagegen noch nicht. "Paule, Kay, Matthias und Caro bitte zur Auswertung zu mir" ruft ein Mitarbeiter nach Ende der Probe. Um 19.30 Uhr beginnt die Aufzeichnung. Es klingt nicht so, als könnten die Aufgerufenen sich bis dahin ausruhen.