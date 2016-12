Weitere Hausarzt-Praxen schließen

Nach jetzigem Stand gehen 2017 in der Stadt acht Allgemeinmediziner in Rente. Schon jetzt ist nicht mehr jedes Sprechzimmer besetzt. Ein Grund: Junge Mediziner scheuen das Risiko.

Von Sandra Häfner

erschienen am 06.12.2016



Der Hausarzt-Notstand in Chemnitz ist zum Greifen nahe. Derzeit sind in der Stadt laut Kassenärztlicher Vereinigung Sachsen (KVS) 14,5 Stellen für Allgemeinmediziner unbesetzt. Und eine Besserung der Lage ist nicht in Sicht- ganz im Gegenteil. Bis jetzt haben acht Hausärzte im Stadtgebiet angekündigt, im nächsten Jahr ihre Praxen zu schließen, so die KVS. Demgegenüber stehen zwei Allgemeinmediziner, die im ersten Halbjahr 2017 die Neueröffnung von Praxen planen.

"Die Situation ist prekär", sagt Dirk Neumann, Geschäftsführer des Therapie-Dienstleisters Admedia. Im Frühjahr eröffnete Admedia mit seinem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) auf dem Sonnenberg eine Gemeinschaftspraxis, dort ist derzeit eine Hausärztin beschäftigt. "Wir suchen aktuell noch einen weiteren Allgemeinmediziner", sagt Neumann. Es sei aber schwer, einen Arzt zu finden. Dabei dränge die Zeit. Auch Neumann geht davon aus, dass die Lücke bis zum Sommer noch größer wird. "Das ist bedenklich", sagt er.

Von einer katastrophalen Situation, die auf die Bewohner der Stadt zukomme, spricht so mancher Hausarzt hinter vorgehaltener Hand. Für niedergelassene Allgemeinmediziner, die in den Ruhestand gehen, sei es schwer, einen Praxis-Nachfolger zu finden. Sie sorgen sich vor allem um ihre älteren, nicht-mobilen Patienten, für die es noch viel schwerer sei als für andere, einen neuen Arzt zu finden.

"Die Wege für Patienten zum nächsten Hausarzt werden in Chemnitz länger", sagt Jörg Kottwitz, Pressesprecher der Poliklinik, die in Chemnitz vier Medizinische Versorgungszentren mit insgesamt sechs Hausärzten betreibt. Auch dort wird es zum Teil eng. "Die Situation ist in den Stadtteilen sehr unterschiedlich", so Kottwitz. Angespannt sei die Situation derzeit im MVZ Flemmingstraße. Dort gebe es die meisten Anfragen von Patienten. In der Umgebung schließen mehrere Ärzte demnächst ihre Praxen, so der Pressesprecher. "Doch alle unsere Ärzte arbeiten am Limit, viele von ihnen haben schon Patienten von Kollegen übernommen", so Kottwitz. Akute Fälle würden aber immer behandelt.

Den Mangel an Allgemeinmedizinern hat Dr. Diethard Sturm, ehemaliger Vorsitzender des Sächsischen Hausärzteverbandes und dessen Mitbegründer, schon vor mehr als 20 Jahren vorausgesagt. "Man hätte es wissen können, wenn man die Ohren aufgemacht hätte", so der Mediziner im Ruhestand. Als er 2010 seine Praxis in Hohenstein-Ernstthal schloss, fanden seine Patienten trotz gesunkener Einwohnerzahlen nur schwer einen neuen Arzt. "Die Ärzte haben wegen der Bürokratie weniger Zeit. Sie arbeiten mehr mit dem Computer als mit Patienten", kritisiert der Chemnitzer. Um den Beruf des Hausarztes mit eigener Praxis attraktiver zu gestalten, sei es nötig, "Kontrollitis und Bürokratie abzubauen".

Ein Rezept, wie die angespannte Situation in Chemnitz schnell verbessert werden könnte, habe er nicht. Er setze aber auf Weiterbildungsverbünde, die angehenden Ärzten Sicherheit bei der fünfjährigen Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin bieten und den Beruf so attraktiv machten. Auch in Chemnitz gibt es seit vergangenem Jahr ein solches System, in das Kliniken und Praxen eingebunden sind, in denen angehende Allgemeinmediziner ihre Ausbildung absolvieren können. "Es ist noch ein zartes Pflänzchen", sagt Jörg Kottwitz. Die Poliklinik ist einer der Partner im Weiterbildungsverbund "Initiative Hausärzte für Chemnitz".

Eine Möglichkeit, mehr Ärzte nach Chemnitz zu locken, besteht laut Kottwitz in MVZ. Dass diese bei jüngeren Medizinern als Arbeitsstelle immer beliebter werden, liegt für ihn auf der Hand. "Diese Ärzte wollen nicht mehr den ganzen Tag rund um die Uhr arbeiten. Da wächst eine neue Generation heran." Diese ziehe häufig eine Festanstellung einer eigenen Praxis vor. Somit würden sie nicht nur die Bürokratie umgehen. Auch das wirtschaftliche Risiko, das der Betrieb einer eigenen Praxis mit sich bringe, tragen angestellte Mediziner nicht.

Dirk Neumann hat festgestellt: "Jüngere Mitarbeiter, Mitte 20, die wir bei Admedia einstellen, haben eine andere Werteskala. Ihnen ist der Beruf schon wichtig. Aber Freizeit und Freunde haben einen ähnlich hohen Stellenwert." Um mehr Allgemeinmediziner in die Stadt zu locken, gehören seiner Meinung nach "alle Akteure in der Stadt an einen Tisch. Denn wir rutschen sonst noch tiefer in eine Unterversorgung hinein."

Die ärztliche Versorgung in Chemnitz wird heute um 18.30 Uhr im Salon am Tropenhaus der Stadthalle unter dem Titel "Der Nächste bitte... - Wie sichern wir unsere medizinische Versorgung für morgen?" diskutiert.