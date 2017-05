Weitere Masernfälle - Waldorfschule für Nichtgeimpfte gesperrt

erschienen am 10.05.2017



Chemnitz. An der Waldorfschule Chemnitz sind weitere Masernfälle aufgetreten. Nachdem in der vergangenen Woche drei Erkrankungen bei Kindern bekannt wurden, sind inzwischen sieben Fälle gemeldet, wie die Stadt am Nachmittag informierte. Betroffen seien sechs Schüler sowie ein Lehrer. Die Schule mit ihren zwei Standorten in Borna-Heinersdorf darf ab sofort nur noch von Kindern und Lehrern betreten werden, die nachweisen können, dass sie gegen Masern geimpft sind beziehungsweise dass sie daran bereits erkrankt waren. Die an Masern erkrankten Kinder wohnen alle auf einem Vier-Seiten-Hof in Callenberg. (dy)