Weitere Stolpersteine erinnern an NS-Opfer

erschienen am 19.09.2016



Chemnitz. Im Stadtgebiet werden am Dienstag weitere sogenannte Stolpersteine verlegt. Sie erinnern an das Schicksal von Chemnitzern, die unter der Verfolgung des NS-Regimes gelitten haben oder ermordet wurden. Die ersten Steine werden 9 Uhr an der Hohen Straße 9 verlegt. Sie erinnern an den Lehrer Leo Elend, den Kaufmann Adolf Pakulla und das Euthanasie-Opfer Ruth Elfride Speck.

Zum Auftakt sprechen der K√ľnstler Gunter Demnig, der das Projekt ins Leben gerufen hat, sowie Historiker J√ľrgen Nitsche. Musiksch√ľler, Ballettt√§nzer und Sch√ľler des Agricola-Gymnasiums haben ein kleines Programm vorbereitet. In Chemnitz liegen bereits 132 Steine, am Dienstag kommen 23 weitere hinzu. (dy)