Weniger Besucher im Archäologiemuseum

Trotz gesunkener Gäste-Zahl ist die Direktorin zufrieden und will das 2016er-Niveau halten. Dabei hat das Haus viel vor.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 13.01.2017



Mit rund 58.000 Besuchern hat das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz (Smac) im vergangenen Jahr um etwa ein Fünftel weniger Gäste verzeichnet als 2015. Das hat Direktorin Sabine Wolfram gestern vor Medienvertretern bestätigt und zugleich erklärt: "Damit bin ich zufrieden."

Denn mit mehr als 50.000 Besuchern, was immerhin der Zuschauerzahl eines großen Fußballstadions entspreche, spiele das Smac nach wie vor in der Oberliga der deutschen Museen, begründete die Direktorin. Sie habe immer damit gerechnet, dass die Besucherzahl im dritten Jahr nach Eröffnung der Einrichtung im früheren Kaufhaus Schocken etwas abnimmt, sagte Wolfram. 2016 hätten sich zudem die zeitigen Sommerferien in Sachsen negativ ausgewirkt. "Der Sommer hat erst danach richtig begonnen und bis Ende September angedauert", so die Direktorin. Ab Anfang Oktober, als wieder Museumswetter war, sei die Besucherzahl "steil nach oben" gegangen, habe auf dem Niveau der Vorjahre und darüber gelegen.

Für 2017 nannte Wolfram als Zielstellung 60.000 Besucher. Erreicht werden soll sie mithilfe attraktiver Sonderausstellungen, die Chemnitzer und Gäste aus den umliegenden Landkreisen zu einem wiederholten Rundgang durch das Haus am Stefan-Heym-Platz veranlassen. Nachdem im Vorjahr für die Sonderausstellung "Geld" rund 16.000 Eintrittskarten verkauft worden waren, will das Smac 2017 mit Schätzen der Archäologie Vietnams Interessierte anlocken. Von Ende März bis Mitte August kommt eine laut Wolfram bisher bundesweit einmalige Ausstellung nach Chemnitz, die derzeit noch im Westfälischen Landesmuseum Herne zu sehen ist. Gezeigt werden etwa 400 Exponate aus dem 5. Jahrhundert vor bis zum 17. Jahrhundert nach Christus, darunter Bronzetrommeln aus einem Bootsgrab und Steinplastiken aus Tempelanlagen. Die Stücke sind Leihgaben vietnamesischer Museen und haben das Land zu 90 Prozent nie zuvor verlassen, so Wolfram.

Eine zweite Sonderausstellung soll sich ab November - ausgehend vom Gräberfeld Niederkaina bei Bautzen - dem Thema Bestattungskultur widmen. Künftig soll voraussichtlich nur noch eine Sonderausstellung pro Jahr - für die besucherstarken Monate vom Herbst bis zum Frühjahr - geplant werden, kündigte die Direktorin an.

Mit Angeboten in leichter Sprache, Videoguides für Hörgeschädigte, einem Tast-System und Audioguides für Sehgeschädigte will das Museum bis Juli die Inklusion -deutsch sinngemäß: niemanden ausschließen - vollziehen. TU-Studenten sollen über das Kulturticket freien Eintritt erhalten. Dass das bisher noch nicht so ist, bezeichnete Wolfram als "Panne" in der Kommunikation zwischen den Beteiligten.