Wenn Abba plötzlich im Wohnzimmer steht

Ein "Freie Presse"-Leser hat ein Konzert von einer Cover-Band gewonnen. Als es das Original noch gab, hatte er nicht solches Glück.

Von Jana Peters

erschienen am 15.12.2016



Ebersdorf. Auf dem Tisch stehen Schwarzwälderkirsch-Torte und Mandarinenkuchen. Drumherum sitzen neun Familienmitglieder. Es gibt Kaffee und Sekt. Auf dem Kachelofen reiht sich ein Räuchermann an den anderen, Hausherr Frieder Strecker zündet die Kerzen der Pyramide an. Alles ganz normal für ein Kaffeetrinken in der Weihnachtszeit. Strecker feiert an diesem Mittwoch seinen 65. Geburtstag.

Doch dann klingelt es an der Tür und vorbei ist es mit der Normalität. Zwei Männer und zwei Frauen kommen ins Wohnzimmer. Sie tragen silbern glitzernde Plateauschuhe und imposante Kostüme, die eine Kreuzung aus Judoanzügen und 70er-Jahre-Stil sind. Die Vier wirken wie Außerirdische im Weihnachtsland. So etwas dürften die Räuchermännchen noch nie gesehen haben. Die Gäste sind Musiker aus England, die als "Abba Gold" durch Europa touren. Strecker hat über die "Freie Presse" eines von drei Wohnzimmerkonzerten in Deutschland gewonnen. Die Musiker sind sofort begeistert von der Weihnachtsdeko, besonders von der Pyramide. "I love this", ruft Debbie Watt, alias Agnetha begeistert. "Aber hoffentlich fange ich nicht Feuer", fügt sie hinzu, mit Blick auf die super weiten Ärmel ihres Kostüms.

Sie positionieren sich am anderen Ende des Raumes, mit Blick auf die Kaffeetafel, vor einem Esstisch mit weißer Spitzendecke. Aus dem ersten Lied macht Dale Forbes, alias Benny, der am Keyboard steht, ein Quiz. Mit welchem Lied Abba den Eurovision Songcontest gewann und wann das war. Frieder Strecker weiß es. "Waterloo" hieß das Lied, es war 1974. Ihr Publikum muss Abba nicht großartig warm singen. Es wird sofort mitgeklatscht und gesungen - man ist ja unter sich. Bei "Knowing Me, Knowing You" ernten vor allem Forbes und Will Tierney, alias Björn, der Gitarre spielt, Gelächter, denn im Background singen sie übertrieben schwülstig "Ahaaa" und schütteln die Perückenhaare. Bei "Fernando" rückt Streckers Frau Christina näher an ihn heran und hakt sich unter, der 15-jährige Enkelsohn, der vorher zwar den Namen Abba kannte, aber sich nichts darunter vorstellen konnte, filmt das Konzert mit dem Handy. Seine Großeltern sind große Fans von Abba. Live gesehen haben sie die Band nie, nur im Fernsehen beim Kessel Buntes, so Strecker. Es sei ihnen nicht einmal gelungen, eine Amiga-Schallplatte der vier Schweden zu ergattern. "Dafür habe ich heute alle Titel auf Festplatte", berichtet er. Den Musikern ist der Spaß anzusehen. Sie geben "Hasta Maña", "Our Last Summer" und "Dancing Queen". Zum Abschluss singen sie "Thank You For The Music" und ernten Jubel und Applaus. Quasi als Zugabe folgt "Happy Birthday". Normalerweise füllen sie Hallen und Theatersäle. In Wohnzimmern haben sie noch nie gespielt, geben sie zu. "Es ist toll, auch mal das Weiße in den Augen der Zuschauer zu sehen. Sonst sind wir immer geblendet von den Scheinwerfern", sagt Tierney.

Dann verschwinden sie ins Obergeschoss und kommen in Jeans und Turnschuhen wieder. "Wir müssen jetzt zum Flughafen nach Leipzig", erklärt Forbes. Frieder Strecker findet zum Abschied die passenden Worte: "Thank You For The Music."

