Wenn Sportskanonen ihre Muskeln spielen lassen

Die Messe "c-fit" lockte am Wochenende erstmals parallel zur Reisemesse Besucher in die Arena. Dabei ging es gleich am Eingang recht frostig zu.

Von Peggy Fritzsche

Die kleinen Ärmchen zittern mächtig, als sich der zweijährige Ben Schneider an den Reckstangen hochziehen will. Wenn das der Papa kann, muss das doch bei ihm auch klappen, oder? "Da braucht es noch ein bisschen Training", sagte Marcus Kühne gestern, als er sah, wie sich der Knirps ins Zeug legte. Gemeinsam mit Rocco Krabietz, ebenfalls Sporttrainer, gehörte er zu den mehr als 30 Ausstellern, die sich am Wochenende auf der Wellness-Messe "c-fit" präsentierten. Sie lief parallel zur Reisemesse in der kleineren der beiden Ausstellungshallen in der Chemnitz-Arena. Krankenkassen und Klettersport-Anbieter, eine Praxis für Hypnose-Therapie oder die Produktion für Kunstschneeanlagen, Mineralwasserherstellung und Hautverbesserung wurden vorgestellt. "Wir haben ein breites Programm aufgefahren", sagte Messe-Koordinatorin Tina Rothaemel.

Gleich am Eingang der Fitness-Schau mussten die Besucher allerdings die Rollkragen hochkrempeln und den Schal wieder zubinden. Denn dort blies eine eiskalte Spezialmaschine kühle Abluft in die Halle. Angélique Donner, Geschäftsführerin des Kosmetiksalons "Haut-Manufaktur", hatte eine sogenannte Kryosauna aufbauen lassen. In der etwa zweieinhalb Meter hohen Kabine mit einem Meter Durchmesser im Innenraum wurde der Körper bei Minustemperaturen von bis zu 140Grad Celsius für maximal drei Minuten einer trockenen Kälte ausgesetzt. Die Messebesucher konnten den eigentlich nicht ganz billigen Spaß - 45 Euro sind für eine Einzelsitzung sonst fällig - kostenfrei probieren. "Der Kälteschock aktiviert Schutzmechanismen des Körpers", so Donner. "So werden Regenerationsprozesse in Gang gesetzt." Die Behandlungskosten seien auf den benötigten, teuren Stickstoff zurückzuführen, erklärt sie weiter.

Ein paar Meter weiter kamen drei Jungs dagegen ins Schwitzen. Patrick Hartmann, Maik Schubert und Phillip Beyer legten all ihre Kraft in ihre Armmuskeln, um bis zu zehn leere Saftkisten horizontal gegen eine Wand zu drücken. Sie absolvierten dabei eine Disziplin im Rahmen eines Messe-Wettbewerbes. Die drei Jungs aus dem Erzgebirge waren als Titelverteidiger angetreten und wollten ihre Position unter anderem gegen ein Sportler-Team behaupten, zu dem die Basketballer Michael Fleischmann und Malte Ziegenhagen sowie der American-Footballer Nick Henschel gehörten. Am Ende sicherten sich die Vorjahressieger erneut den Titel. Von insgesamt sechs Mannschaften belegten die Sportler um Fleischmann schließlich Platz drei. Während des einstündigen Wettbewerbes galt es nicht nur Kisten zu stapeln, sondern auch Wissensfragen zu beantworten.

Ruhiger ließ es der Chemnitzer Superintendent Andreas Conzendorf angehen. Der oberste Chemnitzer Kirchenvertreter schlenderte privat über die Messe, schaute sich Fitness- und Reiseangebote an. "Eine schöne Schau, die im Winter Lust auf Sommer macht", sagte er. So sah es auch Kathleen Hensel, Hausfrau aus Marienberg. Sie sagte: "Mein Mann hat sich im Fitnessbereich ausgetobt. Ich konnte derweil entspannt unseren Sommerurlaub in Griechenland buchen."