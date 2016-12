Wenn die Seele nicht mehr kann - Zahl der psychisch Kranken steigt

Depressionen, Angstzustände und Süchte machen Chemnitzern immer öfter zu schaffen. Ein Betroffener hat dafür seine ganz persönlichen Erklärungen.

Von Jana Peters

erschienen am 13.12.2016



Geld oder Leben? Ronald Münch hat sich entschieden. Nicht, dass ihn jemand mit der Pistole bedroht hätte. Aber er wollte keine Kompromisse mehr. Er entschied sich, nur noch Maler zu sein und damit das zu tun, was gut für seine Psyche ist. Seit dreieinhalb Jahren hat er eine Galerie an der Dresdner Straße 16. "Seitdem ich Künstler bin, bin ich lebensfähig, aber habe kein Geld mehr", sagt er.

Es hat einige Jahre gedauert, bis er an diesem Punkt ankam. 20 Jahre lang trank er Alkohol, schaffte aber vor fast zehn Jahren den Absprung. Sein Vater war Maschinenbauer, der Sohn - ein Einserschüler - sollte den gleichen Beruf erlernen. Münch versuchte es mit Maschinenbau, später mit Soziologie, begann ein Kunststudium, brach es wieder ab. Erwartungen erfüllen, Streben nach Geld und Erfolg - das passte nie zu ihm. Doch es dauerte, bis er das herausfand. Heute ist er trotzdem Künstler und tut, was ihm schon als Junge gefiel. "Jeder sollte sein Leben leben dürfen", sagt er, doch sehe er um sich herum Menschen, denen das nicht gelinge. Mittlerweile weiß Münch auch, dass die Sucht eigentlich nur ein Symptom war. "Ich litt wahrscheinlich von frühester Kindheit an Depressionen", sagt er. In die Sucht habe er sich quasi geflohen.

Krankenkassen sehen einen Anstieg von psychischen Erkrankungen bei den Chemnitzern. So hat die DAK unter ihren Mitgliedern im Jahr 2015 einen deutlichen Anstieg der psychischen Erkrankungen verzeichnet. Diagnosen wie Angstzustände und Depressionen verursachten den meisten Arbeitsausfall. Beinahe jede fünfte Krankschreibung der DAK-Mitglieder ging auf diese Erkrankungsart zurück. Eine Entwicklung sieht auch Dietrich Ebert, Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie des Klinikums Chemnitz. Er sagt, in den zurückliegenden 20 Jahren habe sich das Spektrum der Krankheiten verbreitert. Der Anteil der klassischen Psychosen sei gleich geblieben, aber der Teil der Suchtpatienten sei größer geworden. Die Anzahl der Patienten mit mittelschweren bis schweren Depressionen sei ebenfalls ungefähr gleich geblieben. Allerdings habe die Anzahl der leichten Depressionen, die ambulant behandelt werden können, zugenommen. Gründe dafür gebe es viele. Er habe den Eindruck, dass Überlastungen häufiger geworden sind. So gebe es immer mehr Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, großen Druck bei der Arbeit haben und dazu häufig noch mit Partnerschaftskonflikten zu kämpfen haben.

Dass die Betroffenenzahlen bei psychischen Problemen steigen, überrascht Ronald Münch nicht. "Das ist absolut logisch", sagt er. Vor

acht Jahren gründete er die Selbsthilfegruppe "Gruppe 5", die sich nun in seiner Galerie trifft. Vorrangig gehe es dabei um Sucht, aber auch darum, sich selbst zu finden. Es sei eine Gruppe vom Obdachlosen bis zum Beamten. Psychische Krankheiten sind seiner Meinung nach ein wachsendes Problem der Industrieländer, "als Folge des absoluten Kapitalismus. Der Mensch als Wesen zählt nicht mehr", sagt Münch. Das Wachstum, nach dem die Gesellschaft strebt, mache krank, sagt der Künstler, der Sprecher der Selbsthilfegruppen unter dem Dach der Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe (Kiss) der Stadtmission ist. Er kritisiert auch, wie Menschen mit Depressionen oder Burn-out-Syndrom therapiert werden. Alles ziele darauf ab, sie möglichst schnell wieder arbeitsfähig zu machen. So sei die nächste Krise vorprogrammiert. Stattdessen müsste man dem Patienten sagen: "Du darfst jetzt mal nichts leisten, das brauchen wir gerade nicht", so Münch. Doch tatsächlich sei es so, dass als psychisch Kranker rasant der soziale Abstieg drohe. Schnell werde man arbeitslos, erhalte Hartz IV. Doch auch dieser Anspruch erlösche oft, denn dafür müsse man 15 Stunden in der Woche leistungsfähig sein.

Amtsarzt Harald Uerlings sagt, Gründe für den Anstieg der Anzahl der psychisch Erkrankten seien mannigfaltig. Als Beispiele nennt er die Notwendigkeit, sich schnell an wechselnde Situationen anzupassen - gerade in der Arbeitswelt - die damit einhergehende Überforderung und starke Belastung im Berufs- und Privatleben, die hohe Erwartungshaltung in vielen Bereichen, die Schwierigkeit Arbeit, Familie und Privatleben in Einklang zu bringen. "Eine psychische Erkrankung ist keinesfalls eine Modediagnose", so Uerlings. In den vergangenen Jahren habe sich die Diagnostik verbessert. Darüber hinaus seien Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten verbessert worden. Hinzu käme, dass die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen in der Gesellschaft abnehme.

Das, so erlebt es Münch, scheint nicht für alle Krankheiten zu gelten. Er betreibt in seiner Galerie das Projekt "Saufdruck". Dabei fertigen vor allem Suchtkranke Hochdrucke und Radierungen an. Daraus entstand die Ausstellung "lebens-wert", die aktuell in der Galerie zu sehen ist. Mitgewirkt haben 18 Personen, die aus Angst vor Repressalien jedoch nicht öffentlich in Erscheinung treten wollen. Münch umschreibt es so: "Es könnte ihr Nachbar sein, ein Richter, ihre Schwester, die Verkäuferin." Weitere Ausstellungsorte zu finden, außer seinen Galerieräume, sei bisher schwer gewesen. Dafür fehle die Lobby. Münch hofft aber, die Arbeiten im kommenden Jahr in öffentlichen Einrichtungen zeigen zu können.