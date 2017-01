Wenn es in der Werkstatt funkt: Unikate aus dem Schmiedefeuer

Nach 30 Berufsjahren schwingt ein Handwerker in Euba immer noch den Hammer. Welche Zukunft hat die Traditionsarbeit mit dem heißen Eisen?

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 06.01.2017



Euba. Wer mit dem Feuer spielt, kann sich die Finger verbrennen, sagt Johannes Tauscher. Der 63-jährige Schmiedemeister aus Euba ist einer, der es wissen muss: Wenn er den Stahl bei 1000 Grad aus dem Feuer holt, glüht er hellgelb. Ein Warnzeichen, das kaum zu übersehen ist, sagt er. Trügerisch kann das Material sein, wenn es nicht leuchtet. Ab 550 Grad abwärts sieht man ihm die Temperatur nicht mehr an, wie der Handwerker erklärt. In seinem 30-jährigen Berufsleben hat sich Johannes Tauscher schon öfter die Finger an heißen Eisen verbrannt. "Berufsrisiko", sagt er. Ans Aufhören denkt er trotzdem nur, weil die Rente langsam näher rückt.

In zwei Jahren ist es soweit: Dann schließt mit der Werkstatt von Johannes Tauscher eine der letzten traditionellen Schmieden in der Umgebung. Von den 71 Metallbaubetrieben, die im Chemnitzer Stadtgebiet bei der Handwerkskammer gelistet sind, arbeitet nur noch eine Handvoll mit Schmiedeofen, sagt Tauscher. "Die meisten Kollegen verwenden inzwischen Brenner und Schweißgeräte. Ich will meinen Beruf aber ausüben, wie ich ihn gelernt habe, auch aus Qualitätsgründen", sagt Tauscher.

An der Hauptstraße in Euba ist seine Werkstatt praktisch nicht zu verfehlen: Auf dem großen Schild mit der Aufschrift "Schmiede Metallbau Johannes Tauscher" dreht sich eine Wetterfahne, zwei Männchen aus Metall grüßen von der gegenüberliegenden Straßenseite die vorbeifahrenden Autos. Seit 30 Jahren formt der gebürtige Oelsnitzer in seiner Werkstatt glühenden Baustahl auf einem 250 Kilogramm schweren Amboss - meistens zu Fenstergittern und Gartentoren. Hin und wieder ist auch ein Balkon- oder Treppengeländer dabei. Auch Sonderanfertigungen, wie Türbeschläge oder verzierte Metallgriffe, gestaltet er in seinem Betrieb. "Alles Unikate, die man nicht im Baumarkt bekommt", sagt der Handwerker.

An vielen Stellen in Euba und Umgebung hat Johannes Tauscher Spuren hinterlassen - auch die große Wetterfahne mit Ortswappen am Kreisverkehr der Eubaer Hauptstraße ist seine Kreation. "Meine Aufträge bekomme ich von Privatpersonen aus der Chemnitzer Umgebung oder von Baufirmen, die statt Massenware etwas Besonderes haben möchten", sagt der Schmiedemeister.

Seinen Gewerbeschein für die Schmiedewerkstatt bekam Johannes Tauscher im Jahr 1985 - ohne große Probleme, wie er sich erinnert. "Vielleicht, weil ich Federn von Trabis reparieren konnte und dafür ein gewisser Bedarf in der Region gesehen wurde", vermutet er. Von einem Schmied, den es vier Jahre vor der Wende in den Westen verschlagen hatte, übernahm er das Grundstück mit voll ausgestatteter Werkstatt und einem Haus.

Seitdem funkt es in der Werkstatt, wenn Tauscher den Hammer schwingt. "In meinem Alter ist so eine Knochenarbeit natürlich hart", sagt er. Vielleicht wollen deshalb nur wenige junge Leute das Schmiedehandwerk lernen. Der Prüfungsausschuss der Chemnitzer Handwerkskammer, in dem auch Johannes Tauscher sitzt, hat gerade vier Lehrlinge als Metallgestalter geprüft- von 54 Metallbauern haben sich also nur wenige für den Schmiedehammer entschieden. "Moderne Berufe am Computer sind sicher spannender für junge Leute", meint Tauscher. "Für mich wäre das keine Option. Ich muss etwas gestalten mit den eigenen Händen."