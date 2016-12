Wenn nach dem Polizei-Einsatz plötzlich eine Rechnung kommt

Ein Rentnerpaar hat aus Angst vor Einbrechern den Notruf gewählt - so wie es immer wieder empfohlen wird. Keine gute Entscheidung, wie es jetzt weiß.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 29.12.2016



Mit der Dunkelheit kommen die Diebe. Schon seit Wochen vergeht kaum ein Tag ohne Nachrichten von Einbrüchen in Chemnitzer Wohnungen und Einfamilienhäuser. Und immer wieder gibt es dann Ratschläge wie diesen: "Lieber einmal mehr den Polizeinotruf wählen als zu wenig", so eine Polizeisprecherin vor wenigen Tagen. Denn wenn Täter auf frischer Tat gestellt werden könnten, seien die Aufklärungschancen am größten, erklärte sie.

Bei einem Rentnerehepaar aus Reichenbrand ruft dieser Tipp ungute Erinnerungen wach. Aus Angst, sonst erst recht zur Zielscheibe für Kriminelle zu werden, wollen die beiden ihre Namen in der Öffentlichkeit nicht nennen. Die Eheleute sind verunsichert, ob sie beim nächsten Mal, wenn sie Einbrecher auf ihrem Grundstück vermuten, wieder die Polizei rufen sollten. Denn dann könnte ihnen erneut eine Rechnung ins Haus flattern.

Nachdem die "Freie Presse" vor wenigen Tagen von einer Einbruchsserie in Wohngebäude berichtet hatte - verbunden mit den Polizeitipps - griffen die Reichenbrander zum Telefon und schilderten ihren Fall von Ende Mai dieses Jahres: Nachts gegen 23.30 Uhr löste der in der Garage installierte Bewegungsmelder Alarm im Haus aus. "Tagsüber hätte ich Nachbarn zur Hilfe gerufen, aber um diese Zeit brannte nirgendwo mehr Licht", so die Frau. Allein trauten sich die Bewohner nicht aus dem Haus und riefen deshalb die Polizei. Etwa 30 Minuten später sei ein Streifenwagen mit zwei Beamten gekommen, die nur in die Garage geschaut hätten und wieder abgerückt wären, als sie keinen Einbrecher vorfanden. "Dabei hatten wir kurz vorher noch gesehen, wie ein Auto vom Radweg weggefahren war", so die Frau.

Einige Wochen zuvor hatte ein Nachbar einen Unbekannten über das Grundstück des Rentnerehepaares laufen sehen und es gewarnt. Und im Juni 2015 hatten die Eigenheimbesitzer nach einem Bewegungsmelder-Alarm schon einmal die Polizei gerufen. Damals sei innerhalb von 15 Minuten ein Kleinbus mit sechs Beamten angerückt, die das am Ende einer Straße gelegene Grundstück und seine Umgebung gründlich abgesucht hätten. Eine junge Polizistin habe den Eheleuten anschließend erklärt, dass Diebesbanden potenzielle Einbruchsziele oft vorher ausspähen und testen, ob Sicherheitstechnik vorhanden ist und wie lange es bis zum Eintreffen der Polizei dauert.

Im Nachgang des Polizeieinsatzes vom Mai dieses Jahres geschah etwas ganz anderes: Knapp vier Wochen später erhielt die Hauseigentümerin von der Polizeidirektion eine Rechnung über 85 Euro. "Ich war total entsetzt", erinnert sie sich. Sie legte Widerspruch ein, wies die Behauptung zurück, eine technische Störung habe den Alarm ausgelöst, und bat um Auskunft, wie ihr Mann und sie sich das nächste Mal verhalten sollen, wenn sie sich in ihrem Haus bedroht fühlen. Darauf hin wurde die Zahlungsaufforderung zurückgezogen. Der Fall sei nochmals geprüft worden, heißt es in der Begründung. Es sei doch nicht auszuschließen gewesen, dass sich Fremde auf dem Grundstück aufhielten. Da es sich um den ersten Fehlalarm handelte und die Zeit der Beamten nur kurz in Anspruch genommen worden war, wurde ausnahmsweise dem Widerspruch stattgegeben, heißt es im Schreiben an die Reichenbrander.

Denn laut Pressestelle der Polizeidirektion war die Rechnung rechtens. Es sei zwar richtig, dass jeder, der einen Alarm wahrnimmt oder Personen bemerkt, die sich beispielsweise an einem Gebäude zu schaffen machen, bedenkenlos die Polizei rufen könne und das auch umgehend tun sollte, so ein Sprecher. Betreiber von Alarmanlagen- egal ob Firmen oder Privatleute - müssten jedoch bei Fehlalarm für die Kosten des Polizeieinsatzes aufkommen. Diese betragen beispielsweise für ein Fahrzeug mit zwei Bediensteten 85 Euro pro erste angefangene Stunde und für jede weitere angefangene halbe Stunde 37, aber höchstens insgesamt 250 Euro. Das Verwaltungskostengesetz des Freistaates verpflichte die Polizei, diese Gebühren zu erheben. Davon abgesehen werden dürfe nur, wenn Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen.

Wie häufig die Chemnitzer Polizeidirektion Rechnungen für ihre Einsätze verschickt hat, beantwortete die Pressestelle nicht.