Wenn reines Wasser etwas zu rein ist

Etwa 2000 Gäste haben sich auf der "Balance- und Spirit"-Messe inspirieren lassen. Dabei traf auch Wissenschaft auf Esotherik - ein kritischer Blick.

Von Peggy Fritzsche

Sibirische Zedernprodukte zur Abwehr von Handystrahlen, Kontakte zu Engeln, innere Reinigung durch Handauflegen: Was für die einen unter der Rubrik "Humbug" läuft, bedeutet für andere Menschen Kraft zum Leben. Was steckt wirklich dahinter? Axel Engelhardt, studierter Sportwissenschaftler und Personal-Trainer aus Chemnitz, besuchte am Wochenende die Messe "Balance & Spirit" mit mehr als 90Ausstellern in der Stadthalle und testete einige Angebote. Insgesamt zählten die Veranstalter 2000 Besucher.

Als erstes zieht es Engelhardt zu einem kristallenen Wasserkessel. Der Vertreter dahinter sagt: "Unsere Herzensangelegenheit ist es, ein Bewusstsein für den Einfluss von Wasser auf den menschlichen Körper zu schaffen." Neben der richtigen Menge spiele vor allem die Qualität des Trinkwassers eine entscheidende Rolle. So sieht das auch Axel Engelhardt. Aus seinem sportwissenschaftlichen Studium, neben dem er sich auch mit Ernährungsberatung beschäftigte, weiß er: "Der Mensch besteht zu zwei Dritteln aus Wasser. Deshalb ist dem Lebensmittel auch so eine riesige Bedeutung beizumessen." Thomas Schön und seine Kollegen stellten auf der Messe vor, wie sie das Wasser mittels eines Filtersystems zunächst reinigen und dann mit Unterstützung einer metallenen Spule schlussendlich wieder mit Energie versetzen. Zwischen 900 und 3000 Euro kostet es, einen solchen Filter im Privathaushalt vor dem Wasserhahn zu installieren. Axel Engelhardt: "Ich selbst besitze ein ähnliches, allerdings preisgünstigeres Filtersystem. Es kann Rückstände von Pestiziden, die zum Beispiel über die Landwirtschaft ins Wasser gelangen, herauslösen."

Dann könne er ja gleich Werbebotschafter für sein System werden, schlägt Thomas Schön vor. "Nein", wehrt Axel Engelhardt ab. Auch, weil er nicht zu hundert Prozent vom Verfahren zur Herstellung sogenannten Osmose-Wassers überzeugt sei. Dabei würden dem Lebensmittel neben Schadstoffen, Viren und Pilzen auch Mineralien entzogen. "Ich bin aber überzeugt, Mutter Natur hat sich etwas dabei gedacht, Wasser mit Mineralien anzureichern, die unser Körper benötigt", sagt der Sportwissenschaftler. Irritiert hat ihn nicht zuletzt, dass das gereinigte Wasser in Plastikbechern ausgeschenkt wurde, die nicht frei von Schadstoffen seien. Das sei nicht optimal, räumte auch Schön ein. Doch aus Sicherheitsgründen musste auf Glas verzichtet werden, sagt er.

Nur einige Meter weiter, im Foyer, sind Platten aufgebaut, auf die sich die Messebesucher stellen können und kräftig durchgerüttelt werden. "Bewegung ist für den Körper immer gut", so Engelhardt, der mit betriebssportlichen Angeboten seit mehr als 14 Jahren für mehr Fitness in Chemnitzer Unternehmen sorgt. Die Frage sei nur, ob man sich extra eine solche Rüttelplatte kaufen sollte. Den Körper gesund zu halten, indem er zum Schwingen gebracht wird, das hätten die Asiaten schon vor Tausenden von Jahren praktiziert - ohne Platte, dafür aus der eigenen Körpermitte heraus. "Noch heute ist diese Form der Lockerung ein Bestandteil der Übungen beispielsweise im Tai Chi", so Engelhardt. Übungen aus der traditionellen chinesischen Medizin, sanfte Bewegungen, würden sich in jedem Fall positiv auf Kreislauf, Stoffwechsel, Nerven, Verdauung und Bewegungsapparat auswirken. Kein Vergleich zur Platte, die wesentlich effizienter sei, entgegnet der Vertreter am Stand. Denn mit dem Gerät werde der Körper in kurzer Zeit viel häufiger durchgerüttelt als das aus eigener Kraft überhaupt möglich wäre.

Eher zurückhaltend, aber nicht ablehnend reagiert der Wissenschaftler auf die spirituellen Angebote: das Messen der Aura, Heilen durch Handauflegen, die Voraussage der Zukunft durch Hellseher. "Die Wirkung kann ich nicht beurteilen", so Engelhardt. "Grundsätzlich ist die Aktivierung von Selbstheilungskräften möglich, wenn man nur fest daran glaubt. Das ist wie bei der Vergabe von Placebos in der Medizin."

Es seien erneut die esoterischen Angebote, die auch bei der siebenten Auflage der Messe viele Besucher an die Stände gezogen haben, so Anne Grimm, Projektleiterin der Schau. "Dem tragen wir bei der Auswahl der Aussteller natürlich Rechnung."