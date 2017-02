Werkstätten erwarten Ansturm wegen Schlagloch-Schäden

Der schneereiche und frostige Winter hat Folgen für Autofahrer: Die Krater in den Straßen häufen sich. Nur knapp konnte die Stadt eine Sperrung in dieser Woche vermeiden.

Von Sandra Häfner

erschienen am 10.02.2017



Der Fahrer des Kompakt-Pkw hatte keine Chance. In der Dunkelheit krachte er mit seinem Wagen in ein tiefes Schlagloch auf der Zwickauer Straße. Vorderachse und Lenkung waren dahin, das Auto musste abgeschleppt werden, sagt Matthias Frank, stellvertretender Geschäftsführer des Autohauses Gerstenberger. In der Werkstatt in Gablenz wurde der Wagen repariert - Kostenpunkt 4500 Euro, so Frank. Bei der Höhe des Schadens müsse der Schlag, den das Auto durch das Loch erhalten habe, sehr heftig gewesen sein, schätzt der Experte ein. Jedoch gehöre dieser schwere Fall zu den Ausnahmen. Erfahrungsgemäß verursachten Schlaglöcher eher kleinere Schäden an Reifen oder Felgen, sagt Frank. Derzeit sei die Lage trotz dieses Falles noch ruhig. Doch wenn der Frost aus dem Boden sei, rechne man mit mehr Schäden infolge von Schlaglöchern, heißt es dort.

So wie in Gablenz erwarten auch andere Autohäuser und Werkstätten nach dem schneereichen und frostigen Winter eine Schadenslawine verursacht durch Schlaglöcher. "Die sind schlecht für die Stoßdämpfer, auch für die Reifen", sagt Matthias Ross, Werkstattleiter bei ATU an der Leipziger Straße. Die Lage sei noch nicht akut, in etwa zwei Wochen rechne er mit dem Beginn der Schadenswelle. "Die vielen Schlaglöcher sind ein heißes Thema unter Autofahrern. So extrem war es seit Jahren nicht. Auch ich eiere auf dem Weg zur Arbeit um sie herum." Auf dem 13 Kilometer langen Weg habe er zehn gefährliche Löcher gezählt. Egbert Franke, Geschäftsführer der Firma Auto Kaiser, rechnet auch mit Federbrüchen. Je nach Autotyp müsse man für eine kaputte Feder mit Kosten von zehn bis 100 Euro rechnen, sagt er. "Sobald es milder wird, geht es los." Schwere Zeiten sieht auch Jens Schwarz von der Pit-Stop-Niederlassung an der Gellertstraße auf Autofahrer zukommen. "Die Schlaglöcher sind groß. Das geht auf die Federn und Kugelgelenke und kann teuer werden. Unsere Werkstatt steht bereit", erklärte er.

Dass sie hohe Reparaturkosten nach einem Schlaglochschaden selbst übernehmen müssen, können Autofahrer nur umgehen, wenn sie eine Vollkasko-Versicherung haben. Diese übernimmt den Schaden, der durch ein Schlagloch entstehen kann, so eine Sprecherin des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Doch dann könne der Schadensfreiheitsrabatt sinken, so die Sprecherin. Nur im Einzelfall könnten Kommunen oder andere Träger von Straßen verantwortlich gemacht werden, den Schaden zu begleichen, so der GDV. Die Chancen dafür steigen jedoch, je besser dokumentiert werden könne, dass der Schaden mit dem Schlagloch zusammenhängt und trotz vorausschauender Fahrweise nicht erkennbar war, sagt Birgit Schikora vom ADAC Sachsen. Sie empfiehlt, im Schadensfall die Polizei zu rufen und Zeugen zu benennen. Zudem sollten Schlagloch und Schäden fotografiert werden - möglichst mit einem Gegenstand, der einen Größenvergleich zulasse, so Schikora.

Gegen Forderungen von Autofahrern ist die Stadt über den Kommunalen Schadensausgleich versichert, heißt es aus der Pressestelle. Sie teilt mit, dass Schlaglöcher in dieser Woche erstmals mit einem speziellen Heißmischgut und mit Hilfe eines Thermobehälters ausgebessert worden. Einzelne Schäden hätten eine große Unfallgefahr dargestellt, so ein Sprecher: "Dazu gehörte die Schadstelle auf dem Südring in Höhe Wladimir-Sagorski-Straße." Nur durch den Einsatz des Heißmischgutes konnte dort die Sperrung einer Fahrspur vermieden werden, sagte er. Weitere Einsätze sind abhängig von der Witterung diese Woche auf der Theater- und Reichsstraße geplant. Außerdem sollen einzelne Löcher auf der Augustusburger Straße geflickt werden.