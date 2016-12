Wettstreit der kleinen Dinge, die das Leben leichter machen sollen

Die Technische Universität Chemnitz hat zum zehnten Mal ihren Erfinderpreis vergeben. Beim Wettstreit konkurrierten integrierte Klobürsten mit magnetischen Hosenschlitzen.

Von Jens Eumann

erschienen am 07.12.2016



Chemnitz. Wo fallen Erfindern, Tüftlern und Professoren die besten Ideen ein? Auf diese Frage hat Wirtschaftsingenieur André Kaiser schon ein riesiges Spektrum an Antworten gehört: im Liegen, auf dem Klo, beim Laufen im Wald. "Ein Professor sagte, er gehe in den Zoo und schaue den Tieren zu", berichtet Kaiser, der das Projekthaus "Meteor" der Technischen Universität Chemnitz leitet. Der futuristische Bau, in dem die Wände, je nach Bedürfnissen aktueller Forschungsprojekte, vielfältig versetzbar sind, beherbergt die Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement. Die befasst sich mit der Optimierung von Arbeitsprozessen. So vielfältig Geistesblitze befördernde Situationen auch sein mögen, eines haben viele gemeinsam: Die Lösung kommt meist erst, wenn man eine gewisse Distanz zu einer Problemstellung hat, die zuvor hin- und hergewendet wurde. Für kreatives Abmatten bietet das Meteor-Haus deshalb sogar eine Art Strandlandschaft.

Peggy Putzmann kam ihr Geistesblitz in der Kletterhalle. Konkret: Als sie unten an der Wand mit den verschiedenfarbigen Klettergriffen stand, deren Farben jeweils bestimmte Routen markieren. Nach mehreren Besuchen in der Halle kannte die 21-jährige Chemnitzer Studentin längst alle Routen auswendig. Was, wenn die vielfältig geformten Griffe nicht nur eine bestimmte Farbe hätten, sondern von innen unterschiedlich zu beleuchten wären? grübelte Peggy Putzmann. Mit entsprechender Software würden so aus fünf Kletterrouten prompt zehn bis 20, weil verschiedene Griffe auf vielerlei Art zu neuen Routen zu kombinieren wären. Und Peggy Putzmann, die sich in ihrem Studiengang Sports Engineering mit ebensolchen Schnittstellen zwischen Mensch und Technik befasst, dachte noch weiter. Rüste man die Griffe mit Sensoren aus, die messen, an welchen Stellen von Fingerspitzen, Handflächen oder Fußballen wie viel Kraft auf sie einwirkt, ließe sich aus erhobenen Daten sogar ein Trainingsprogramm filtern. "Bei Wettkämpfen könnte ein Sensor auch messen, wie schnell eine Route erklettert wurde", schildert die junge Erfinderin.