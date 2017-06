Wie Zwillings-Mädchen von Anfang an aufs Tempo drücken

Zwei Monate zu früh sind Mia und Finja zur Welt gekommen. Heute haben sie aufgeholt. Aber mitunter bereiten die Frühchen den Eltern noch Sorgen.

Von Sandra Häfner

erschienen am 15.06.2017



Mia und Finja lieben die Geschwindigkeit. Rasant fahren die Dreieinhalbjährigen auf ihren Dreirädern durch den Garten, springen auf dem Trampolin und tollen im Haus umher. Schnell ging es auch bei der Geburt der Zwillinge im Herbst 2013. Sie kamen neun Wochen zu früh zur Welt. Dabei hatte es Mia besonders eilig. In diesem Jahr war die Familie das erste Mal zu Gast bei den Frühchentreffen, die das Städtische Klinikum regelmäßig organisiert.

Nachdem in der 29. Schwangerschaftswoche mitten in der Nacht eine der zwei Fruchtblasen von Mutter Jana Zesch geplatzt war, bekam sie im Krankenhaus strenge Bettruhe verordnet. Täglich wurde anhand der Entzündungswerte im Blut entschieden, ob die Kinder geholt werden müssen, erinnert sie sich an diese für sie belastende Zeit. Vor einer zu frühen Geburt habe sie Angst gehabt, sagt die Post-Mitarbeiterin. In diesem Stadium seien die Lungen der Babys noch nicht vollständig entwickelt. Ihre Zwillinge haben sich schließlich noch zwei Wochen Zeit gelassen, um Anlauf zu nehmen für einen dramatischen Geburtsverlauf: Jana Zesch wollte sich nach zwei heftigen Wehen kurz die Füße vertreten, wartete zur Untersuchung auf die Ärztin. Doch dazu kam es nicht mehr. Mia drängte mit aller Macht auf die Welt: "Ihr Köpfchen war schon draußen." Kaum hatte sie sich wieder ins Bett gelegt, war das Mädchen schon da. "Angst hatte ich keine, aber ich stand unter Schock, habe gezittert." Zum Glück hat Mia gleich geschrien, so wusste die Mutter, dass es dem Kind gut geht. Während Zwilling Nummer 1 auf die Intensivstation gebracht wurde, gebar Jana Zesch zehn Minuten später im Kreißsaal Finja. Beide Babys kamen in den Brutkasten. "Das hatte ich mir anders vorgestellt", sagt die Mutter, die auf eine normale Geburt gehofft hatte. Während die Größere, Mia, nur Hilfe zum Atmen benötigte, wurde Finja drei Tage per Schlauch beatmet. Beide erhielten die Milch der Mutter über eine Sonde. Trotz aller Dramatik sagt sie heute: "Es ging nie um ihr Leben. Die zwei mussten nur groß werden." Nach drei Wochen auf der Intensivstation wurden sie auf die Kinderstation verlegt. Zwei Monate nach der Geburt durften Jana und Heiko Zesch ihre Kinder nach Hause holen. Dort wartete Schwester Alia.

Dreieinhalb Jahre später hat das Duo aufgeholt, "vor allem beim Gewicht", sagt Jana Zesch. Frühchen hängen in der Regel in der Entwicklung den Babys hinterher, die nach einer normalen Schwangerschaftsdauer von etwa 40 Wochen zur Welt kommen. So lernten die Mädchen später Krabbeln und Laufen. Zwillingsschwangerschaften endeten meist vor dem errechneten Geburtstermin, durchschnittlich nach knapp 36 Wochen, sagt Dr. Axel Hübler, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum.

Bei Mia und Finja sei jetzt alles in Ordnung, habe eine Untersuchung im Zentrum für früh geborene Kinder gezeigt, sagt Jana Zesch. Natürlich seien die Mädchen nicht die Größten, aber sie seien auch nicht zu klein. Es ist gerade ihre Größe, die hilft, die Zwillinge zu unterscheiden. Obwohl es zweieiige Zwillinge sind, sehen sie sich verblüffend ähnlich. Nur wer genau hinschaut, sieht den Unterschied: Finja ist ein kleines bisschen kleiner als Mia. Das sei seit ihrer Geburt so gewesen, sagt die Mutter. Während die Erstgeborene Mia zur Entbindung 1730 Gramm wog und 42 Zentimeter groß war, wäre Finja wohl lieber noch im Bauch geblieben, so Jana Zesch. Das jüngere Zwillingsmädchen war 1370 Gramm schwer und 38 Zentimeter groß, als es zur Welt kam.

Eines machte Jana Zesch und ihrem Mann in den vergangenen Jahren besonders zu schaffen: Lungenentzündungen und die Bronchitis, mit der sich die Zwillinge immer wieder plagten und die eine Folge der Frühgeburt sind, so die Mutter. Doch seit dem Winter und nachdem sie mit allen drei Kindern zur Kur an der Nordsee war, ist keine der Erkrankungen wieder aufgetreten.