Wie das Wetter die Feinstaub-Belastung beeinflusst

Zwei Grenzwertüberschreitungen innerhalb einer Woche -2016 gab es im ganzen Jahr nur fünf solcher Tage

erschienen am 25.01.2017



Allein in den vergangenen Tagen hat die Feinstaubbelastung an der Leipziger Straße zweimal den festgelegten Grenzwert überschritten. Woran liegt das und wie viele Überschreitungen gab es im vergangenen Jahr? "Freie Presse" beantwortet wichtige Fragen dazu.

Wie entsteht Feinstaub?

Feinstaub entsteht bei Verbrennungsprozessen in Industrie, Heizungen und Motoren sowie durch Abrieb, so von Bremsen, Reifen, Straßen und Böden. Eine Hauptquelle ist zudem die Massentierhaltung.

Welche Auswirkungen hat er auf Menschen?

Er kann in die Nasenhöhle, die Bronchien, in Lungenbläschen, bis ins Lungengewebe und in den Blutkreislauf eindringen. Die gesundheitlichen Folgen reichen von Schleimhautreizungen und lokalen Entzündungen bis zu erhöhter Thrombose-Neigung und Herzrhythmusstörungen.

Wie wird der Feinstaubgehalt der Chemnitzer Luft gemessen?

Es gibt zwei Luftmessstationen in der Stadt: an der Leipziger Straße in Schloßchemnitz und an der Hans-Link-Straße nahe der Dresdner Straße in Hilbersdorf. Bis Ende 2016 befand sich die zweite Station, Chemnitz-Mitte genannt, an der Lohstraße am Getreidemarkt. Weil die Stadt diese Fläche entwickeln will, wurde als Ersatz zu Jahresbeginn eine neue Station auf dem Gelände des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr an der Hans-Link-Straße in Betrieb genommen.

Warum stehen die Messstationen gerade dort?

Die Station an der Leipziger Straße liefert laut Sächsischem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfUG) Daten, die charakteristisch sind für die höchsten Belastungen in Chemnitz. Denn dort träfen hohes Verkehrsaufkommen, eine Häuserschlucht und ungünstige Ausbreitungsbedingungen für Luftschadstoffe zusammen. Die Station registriert Feinstaub- und Stick- oxidwerte. Die Station an der Hans-Link-Straße liefert Werte, die charakteristisch sind für die sogenannte städtische Hintergrundbelastung in Wohngebieten. Sie erfasst Stickoxid- und Ozon-Daten.

Wie hoch waren die ermittelten Feinstaubwerte zuletzt?

An der Leipziger Straße wurden am 19. Januar 64 und am 23. Januar 68 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft als Tagesmittelwert gemessen. Der europaweit gültige Tagesgrenzwert beträgt 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter und darf an maximal 35 Tagen im Jahr überschritten werden. Bei mehr Überschreitungen müssen Kommunen mit Aktionsplänen gegensteuern.

Worauf wird die derzeit erhöhte Luftbelastung zurückgeführt?

Das LfUG nennt die ausgeprägte Hochdruckwetterlage als Hauptgrund. In Verbindung mit Emissionen aus Industrie, Heizungen und Verkehr sorge sie in ganz Sachsen für erhöhte Feinstaubwerte. Laut Umweltbundesamt kommt es vor allem in trockenen Wintern und teilweise in heißen Sommern zu hohen Feinstaub-Konzentrationen.

Wie oft wurde der Grenzwert 2016 überschritten?

Im Vorjahr wurden an der Leipziger Straße an drei und an der Lohstraße an zwei Tagen durchschnittlich mehr als 50 Mikrogramm Feinstaub je Kubikmeter Luft gemessen. An der Leipziger Straße war das ein Rückgang um neun Überschreitungen, an der Lohstraße um eine Überschreitung im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings war die Messstation an der Leipziger Straße nach einem Unfall von September 2015 bis März 2016 außer Betrieb. 2013 und 2014 hatte sie jeweils mehr als 30 Überschreitungen registriert.

Wie wird dieser Rückgang begründet?

Dem LfUG zufolge bewirkten höhere Temperaturen, weniger Inversionswetterlagen und weniger Lufteintrag aus Ost/Südost 2016 sachsenweit weniger Grenzwertüberschreitungen beim Feinstaub. Aber auch umgesetzte Maßnahmen aus den Luftreinhalteplänen Sachsens und Tschechiens hätten sich positiv ausgewirkt. Die Stadtverwaltung nennt als Begründung zudem modernere Fahrzeuge und ihren Luftreinhalteplan von 2011, der vollständig umgesetzt worden sei. Dazu gehörten die Anordnung von Tempo 30 auf der Chemnitztalstraße in Glösa einschließlich Anpassung der Ampelschaltungen und die bessere Abstimmung von Nah- und Individualverkehr an weiteren Kreuzungen. Bei der bevorstehenden Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans solle die Luftreinhaltung weiter beachtet werden.

Wie steht es um die Stickoxid- und Ozonwerte in Chemnitz?

Laut LfUG wurden 2016 alle wichtigen Grenzwerte eingehalten. Die Stickoxid-Konzentration an der Leipziger Straße sinke seit Jahren kontinuierlich, an der Lohstraße sei sie stabil niedrig gewesen. Auch die Ozon-Konzentration habe sich wieder deutlich verringert. (mib)