Wie der Winter Chemnitz im Griff hat

Schnee und Kälte haben nicht nur Probleme für Linienbusse mit sich gebracht. Mehrere Straßen mussten gesperrt werden. Eine Übersicht.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 06.01.2017



Winterdienst: Ab 3 Uhr morgens war der Winterdienst des städtischen Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes ASR gestern mit allen 15 verfügbaren Fahrzeugen und 66 Mitarbeitern im Einsatz. Laut Stabsstellenleiter Jörg Jacob wurden die insgesamt etwa 900 Kilometer Straßen und Gehwege der Stufen 1 und 2 bis zum Nachmittag dreimal zum Schneeräumen und Salzstreuen abgefahren. In die Kategorien gehören Hauptverkehrsstraßen und weitere Strecken, die von Linienbussen befahren werden, Gehwege und Fußgängerzonen vorrangig in der Innenstadt sowie gekennzeichnete Fußgängerüberwege. Für die Nacht waren weitere Fahrten auf Schwerpunktstrecken sowie Fräsarbeiten auf verwehten und teils gesperrten Straßenabschnitten geplant, darunter auf der Walter-Klippel-Straße in Adelsberg und der Plauer Straße in Euba. Bevor die Wirkung von Streusalz bei starkem Frost nachlässt, sollen möglichst auch alle Nebenstrecken befahrbar gemacht werden. Der heutige Einsatztag werde analog ablaufen, so der Unternehmenssprecher.

Nahverkehr: Während die Straßenbahnen laut CVAG dank stabil funktionierender Weichenheizungen relativ pünktlich fuhren, kam es im Busnetz des städtischen Nahverkehrsbetriebes den ganzen Tag über zu Einschränkungen. Besondere Probleme mit der Glätte hatten die Busse auf der Clausstraße (Linie 62) und auf der Unritzstraße in Rabenstein (Linie 32), berichtete Unternehmenssprecher Stefan Tschök. Wegen schwer passierbarer Straßen fuhr die Linie 43 nur bis und ab Kirche Adelsberg und nicht bis zum Schösserholz. Die Linie 53 endete an der August-Bebel-Straße in Einsiedel und nicht wie laut Fahrplan in Eibenberg. Etwa ab 14 Uhr erreichten die Busse nach Tschöks Angaben wieder Berbisdorf. Ob sie weiter bis Eibenberg fuhren, sei jeweils operativ entschieden worden. Weil die Walter-Klippel-Straße zwischen Eubaer Straße und Kuckucksdelle am Vormittag wegen Schneeverwehungen voll gesperrt worden war, wurden die Busse auf der Linie86 über die Augustusburger und die Eubaer Straße umgeleitet.

Trotz der Nahverkehrsprobleme lagen der Bildungsagentur keine Meldungen über größere Unterrichtsausfälle vor. Im Andrégymnasium waren die meisten Schüler pünktlich, hieß es von dort. Auch in städtischen Einrichtungen, darunter den Kindertagesstätten, habe es keine Beeinträchtigungen durch verspätete Mitarbeiter gegeben, versicherte das Rathaus auf Anfrage.

Autofahrer: Die Polizei registrierte gestern zwischen 0 und 13 Uhr insgesamt 24 Verkehrsunfälle, darunter einen mit einem Verletzten. Unfallschwerpunkte seien die Bundesstraßen sowie die Kemtauer Straße zwischen Berbisdorf und Eibenberg gewesen. Allein die Helfer des Automobilclubs ADAC wurden gestern bis 13 Uhr zu 70 Einsätzen in Chemnitz und Umgebung gerufen, darunter 21 Mal zur Bergung von Unfallfahrzeugen. Am Mittwoch waren sie zu insgesamt 160 Hilfseinsätzen in der Stadt und dem Umland ausgerückt, teilte ADAC-Sprecherin Birgit Schikora auf Anfrage mit. Das sei aber im Vergleich zum Anstieg am Montag schon wieder "normales Niveau" gewesen. Klarer Spitzenreiter in der Pannen-Hitliste sind im Winter entladene Batterien.

Fußgänger: Sturzverletzungen infolge der Glätte nehmen zu. So registrierte die Notaufnahme der Zeisigwaldkliniken Bethanien laut Geschäftsführer Michael Veihelmann gestern etwa 25 Patienten mehr als an Tagen mit griffigen Wegen, die Prellungen und Brüche meist an Händen, Ellenbogen, Armen und Schultern erlitten hatten. Auch die Zentrale Notaufnahme des Klinikums hatte mehr Patienten mit Brüchen und schweren Verstauchungen. Allerdings sei der Anstieg noch nicht so hoch wie an Tagen mit Glatteis, so Sprecher Uwe Kreißig. Entsorgung: Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse kam es auf den Entsorgungstouren des ASR zu Verzögerungen. Die Tourenpläne sollen aber trotzdem taggenau eingehalten werden, erklärte Stabsstellenleiter Jörg Jacob. Abfallbehälterstandplätze an öffentlichen Straßen, die gestern nicht zu erreichen waren, sollen morgen erneut angefahren werden.

Fernwärme: Im Further Heizkraftwerk des Versorgers Eins laufen beide Kohleblöcke bereits seit November unter Volllast. Der Braunkohle-Nachschub - täglich werden etwa 4000 Tonnen verfeuert - ist laut Pressesprecher Christian Stelzmann auch bei tagelangem strengen Frost gesichert. Wegen der angekündigten hohen Minusgrade will Eins morgen und am Samstag zusätzlich einen der beiden Heißwassererzeuger im Heizwerk Altchemnitz in Betrieb nehmen. Auch der zweite Heißwasserzeuger in dem Heizwerk sei einsatzbereit. Die Trinkwasser- und Stromversorgung verlief gestern störungsfrei, so Stelzmann.

Freizeiteinrichtungen: Die städtischen Hallenbäder, die Einrichtungen im Tietz, das Wildgatter und der Tierpark haben nach Rathaus-Angaben uneingeschränkt geöffnet. Alle kälteempfindlichen Tiere seien ohnehin in ihren Ställen.

Zeitung: Weil auch einige Zusteller der "Freien Presse" Probleme hatten, gestern alle Zeitungen morgens in die Briefkästen zu stecken, wurde für Abonnenten die komplette elektronische Ausgabe im Internet kostenlos freigeschaltet.