Wie die City wieder sicherer werden soll

Polizeipräsident betrachtet das Zentrum als "absoluten Kriminalitätsschwerpunkt" - Ausweitung von Kontrollen vorgesehen

Von Benjamin Lummer

erschienen am 12.04.2017



Die Polizei hat die Kriminalitätsstatistik für 2016 vorgestellt. Dem Polizeichef bereitet die Situation in der Chemnitzer Innenstadt die größten Sorgen. Wie er die Lage beurteilt und wie die Einsatzkräfte nun reagieren wollen - hierzu beantwortet die "Freie Presse" die wichtigsten Fragen.

Wie schätzen die Beamten die Situation im Zentrum ein?

Als problematisch. Die Innenstadt sei ein "absoluter Kriminalitätsschwerpunkt" im Bereich der Polizeidirektion, zu dem die Stadt sowie die Landkreise Mittelsachsen und Erzgebirge gehören, sagt Polizeipräsident Uwe Reißmann. Während die Anzahl aller Straftaten, die erfasst, bearbeitet und an die Staatsanwaltschaft übergeben wurden, im vergangenen Jahr in ganz Chemnitz leicht rückläufig war, habe sie im Zentrum zugenommen, heißt es.

Wie viele Straftaten wurden in der Innenstadt registriert?

Diese Zahl nennt der Polizeipräsident nicht. Eine Statistik für die Stadtteile wird erst erarbeitet, teilt eine Sprecherin mit. Allerdings haben die Beamten 2016 im Zentrum 1012 besonders schwere Diebstähle registriert. Das seien fast 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Anzahl einfacher Ladendiebstähle sei indes um etwa ein Viertel gesunken.

Wer sind die Täter?

Im gesamten Stadtgebiet hatte von 10.961 Tatverdächtigen, die die Beamten im vergangenen Jahr ermittelt haben, gut die Hälfte (5676) keinen deutschen Pass. Die meisten verstießen aber gegen Bestimmungen des Aufenthalts-, Asyl- und Freizügigkeitsgesetzes. Rechnet man diese Delikte heraus, lag der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen bei 27,2 Prozent (2015: 26,8 Prozent); bei den Herkunftsländern dominieren Syrien, Afghanistan und Indien. Im Zentrum erreichte dieser Anteil in einzelnen Deliktgruppen deutlich höhere Werte, berichtet Reißmann. Als Beispiel nennt er Ladendiebstähle: In drei von vier Fällen hätten Beamte einen nichtdeutschen Täter ermittelt. Bei aufgeklärten Kellereinbrüchen im Zentrum seien indes ausschließlich deutsche Täter verantwortlich gemacht worden. Häufig, so der Polizeipräsident, hätten es Beamte mit - deutschen und nichtdeutschen - Intensivtätern zu tun, von denen es in Chemnitz aktuell 171 gibt.

Warum werden Intensivtäter nicht aus dem Verkehr gezogen?

Als Intensivtäter gilt, wer sechs oder mehr Straftaten verübt hat. Der- oder diejenige werde von der Polizei "besonders behandelt", sagt Reißmann, ohne Details zu nennen. In Haft nehmen könne man sie oder ihn zumeist aber nicht, weil entsprechende Gründe fehlten. Die liegen unter anderem dann vor, wenn es sich um schwere Straftaten handelt, bei denen eine hohe Strafe zu erwarten ist.

Wie will die Polizei stattdessen reagieren?

Gegen einige Täter, die die Beamten ermittelt, aber wieder auf freien Fuß gesetzt haben, würden Aufenthaltsverbote für bestimmte Bereiche im Zentrum ausgesprochen, erklärt der Polizeichef. "Das führt aber häufig zur Verdrängung der Kriminalität in andere Gebiete." Zudem will die Chemnitzer Polizei beim sächsischen Innenministerium die Einrichtung eines Kontrollbereichs zwischen Theater-, Bahnhof- und Brückenstraße beantragen.

Was ist damit gemeint?

In diesem Gebiet dürfte jeder Passant jederzeit ohne konkreten Anlass kontrolliert werden, erläutert der Polizei-Chef. Allerdings werde man sich auf bestimmte Personen konzentrieren, "die ins Raster passen". An der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge im Stadtteil Ebersdorf hatte es in der Vergangenheit zeitweise einen solchen Kontrollbereich gegeben.

Was hält der Polizeipräsident von Videoüberwachung?

Auf Initiative der Stadtverwaltung sollen im Umfeld der Zentralhaltestelle sowie im Bereich des Stadthallenparks Videokameras installiert werden. Reißmann ist dafür, spricht aber in dem Zusammenhang auch von "Aktionismus": "Das ist keine Lösung, um die Kernprobleme in der Innenstadt in den Griff zu bekommen." Videoüberwachung könne bei der Aufklärung von Straftaten eine Hilfe sein, verhindere sie aber nicht. Zudem wichen Kriminelle einfach auf andere, nicht überwachte Flächen aus. "Wir beobachten schon jetzt Verdrängungseffekte, beispielsweise in Richtung des Parks der Opfer des Faschismus", sagt Reißmann. Für das subjektive Sicherheitsgefühl seien Videokameras jedoch förderlich.

Mehr zur Kriminalitätsstatistik der Polizeidirektion Chemnitz lesen Sie auf Seite 1 , Titel.