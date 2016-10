Wie die Evakuierung ablief

Ein Bombenfund auf einer Baustelle an der Hübschmannstraße hat gestern einen Großeinsatz ausgelöst. Tausende Einwohner mussten ihre Wohnung verlassen. Eine Chronologie der Ereignisse.

Von Christian Meyer

erschienen am 26.10.2016



7.45 Uhr: Ein Baggerfahrer stößt auf einer Baustelle an der Hübschmannstraße auf eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Polizei wird alarmiert.

9.30 Uhr: Die Hübschmannstraße ist bereits zwischen Weststraße und Puschkinstraße auf einer Länge von etwa 100 Metern abgeriegelt. Die Stadt trifft Vorbereitungen für einen Verwaltungsstab.

10 Uhr: Viele Anwohner haben noch nichts von dem Bombenfund mitbekommen. "Ich wollte gerade einkaufen gehen und hab' jetzt erst das Polizeiaufgebot gesehen", sagt eine Anwohnerin. "Durch die Vorfälle zuletzt dachte ich schon an etwas anderes." Offizielle Informationen zum Bombenfund und zu einer möglichen Evakuierung gibt es aber bislang nicht.

10.45 Uhr: Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist eingetroffen. Einer der Mitarbeiter des Dienstes gibt die Auskunft, dass die Bombe entschärft werden müsse.

11 Uhr: Ältere Anwohner fühlen sich an die Vergangenheit erinnert. "Meine Frau wohnt seit 1954 hier. Wir haben schon immer vermutet, dass da noch was liegen könnte", sagt der 86-jährige Lothar Tauscher. "Hier standen früher Altbauten. Da ging im Zweiten Weltkrieg mit Sicherheit was nach unten."

12 Uhr: Die Polizei sperrt den Bereich zwischen Barbarossastraße und Hoffmannstraße sowie zwischen Weststraße und Agricolastraße für Autos. Evakuiert wird noch nicht. Dennoch werden Anwohner von Polizisten auf die bevorstehende Räumung hingewiesen. "Ich habe über die sozialen Netzwerke erfahren, dass eine Evakuierung ansteht und bin von der Arbeit hierher, um ein paar Sachen zu holen", sagt Maik Henschel, der an der Hübschmannstraße wohnt.

12.15 Uhr: Die Stadt richtet ein Bürgertelefon ein. In der Pablo-Neruda-Grundschule sind verschiedene Einsatzkräfte - darunter Polizei und Feuerwehr - zusammengezogen, um mit der Stadt das weitere Vorgehen abzusprechen.

14.15 Uhr: Nun ist es offiziell: Die Evakuierung soll um 15.30 Uhr beginnen. Welche Straßen und Häuser genau in das Sperrgebiet fallen, ist noch nicht klar.

15 Uhr: Die Oberschule Altendorf, das Dr.-Wilhelm-André-Gymnasium und das Berufsschulzentrum für Wirtschaft II sind geschlossen.

15.30 Uhr: Die Evakuierung beginnt. 17.500 Einwohner sind betroffen. Entlang der Weststraße wird der Kaßberg auf einer Länge von über einem Kilometer evakuiert. Auf der Nord-Süd-Achse geht die Sperrzone teils über den Kaßberg hinaus bis hin zum Kapellenberg.

15.45 Uhr: Viele Einwohner verlassen zu Fuß oder mit dem Auto das Gebiet, die meisten haben über die Medien von der Räumung erfahren und kommen dem Klingeln der Beamten zuvor. Werner Peschel, der am Gerhart-Hauptmann-Platz wohnt, ist sich noch unsicher: "Ich wohne hier seit 64 Jahren, wir haben damals alles selbst aufgebaut", sagt er. "Aber ich weiß noch nicht, was ich jetzt mache."

16.15 Uhr: Per Lautsprecheransage werden die Menschen nun gebeten, das Gebiet zu verlassen.

16.40 Uhr: Die Evakuierung läuft nach Angaben der Polizei ruhig und geordnet ab. Einige Betroffene fühlen sich nicht gut informiert. Sven Biedermann, ein blinder Anwohner der Walter-Oertel-Straße, steht mit seinem Hund auf der Straße. "Ich habe keine Angehörigen hier", sagt er und will zunächst zur Richard-Hartmann-Halle. Passanten weisen ihn auf die näher gelegene Halle des Dr.-Wilhelm-André-Gymnasiums hin. Die weiteren Aufnahmestellen: Sporthalle der Oberschule Altendorf sowie die Turnhalle der Gebrüder-Grimm-Grundschule.

16.50 Uhr: Mehrere Straßen und Kreuzungsbereiche sind gesperrt, darunter die Zwickauer Straße, die Limbacher Straße und die Theaterstraße. Es kommt zu Staus.

17 bis 19 Uhr: Vereinzelt geht es hektisch zu, die Halle am Andrégymnasium ist vorerst voll belegt. Eine Polizeibeamtin ist beim Versuch, Anwohner in Sicherheit zu bringen, von einem Betroffenen leicht verletzt worden und wurde ambulant behandelt.

20 Uhr: Es sind kaum noch Menschen zu Fuß unterwegs. Krankenwagen holen einige Menschen ab. In der Halle des Andrégymnasiums sind 460 Menschen untergebracht.

21.35 Uhr: Die Evakuierung verzögert sich auf Grund eines medizinischen Notfalls im Sicherheitsbereich, so die Polizei.

22.04 Uhr: Noch immer kann die Entschärfung nicht beginnen, weil Personen im Sperrkreis unterwegs sind.

22.17 Uhr: Die Evakuierungen sind abgeschlossen, der Kampfmittelbeseitigungsdienst beginnt mit der Entschärfung der Bombe. Sie dauerte bei Redaktionsschluss noch an.

