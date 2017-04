Wie die GGG Pläne der Stadt ignoriert

Ein städtisches Unternehmen missachtet mit seinen Investitions-Entscheidungen die Zukunftsvision der Stadt für den Brühl. Für die Stadtratsmehrheit von Rot-Rot-Grün ist das offenbar kein Problem.

Von Swen Uhlig

erschienen am 10.04.2017



Als Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) im Januar 2012 die Vision der Stadt für den Brühl vorstellte, war die Euphorie groß. Der Ansatz, die offenen Flächen an Mühlen-, Hermann- und Unterer Aktienstraße wieder mit Wohnkarrees bebauen zu wollen, sorgte für Zustimmung in der Bürgerschaft, im Stadtrat und bei Investoren. Das renommierte Planungsbüro Albert Speer und Partner hatte im Auftrag der Verwaltung das Viertel rund um den Brühl neu entworfen.

Mittlerweile scheinen die Pläne in Vergessenheit zu geraten. Zwar ist der sogenannte Masterplan Brühl nach wie vor auf der Internetseite der Stadt zu finden, für das größte Wohnungsunternehmen von Chemnitz hat er anscheinend aber keine Bedeutung. Die GGG, immerhin 100-prozentige städtische Tochterfirma, will in diesem Jahr mit der Sanierung des Plattenbau-Hochhauses an der Georgstraße beginnen. Rund 3,1 Millionen Euro sind dafür vorgesehen; Fassade, Wärmedämmung, Balkone und Dach sollen erneuert werden. Dabei sollte das Gebäude laut Brühl-Masterplan eigentlich bis spätestens 2022 abgerissen werden. Die Frage, ob sich die Millionen-Sanierung für fünf Jahre denn lohne, beantwortet die GGG so: Das Hochhaus gehöre zum Kernbestand des Unternehmens, es sei auch in der Vergangenheit in das Gebäude investiert worden und es sei zurzeit zu 90 Prozent vermietet. Fazit: "Ein Abriss ist nicht geplant", so GGG-Sprecher Erik Escher.

Für Stadträte von Linken und SPD, die zugleich Mitglied im GGG-Aufsichtsrat sind, ist der Widerspruch kein Problem. Wer wisse denn schon, wann der Masterplan für den Brühl angepackt wird, fragt Hubert Gintschel (Die Linke). Das Hochhaus aber sei real und biete günstige Wohnungen. "Wir wollen dieses Haus nicht verkommen lassen", erklärt er. Ähnlich äußert sich Axel Brückom (SPD). Das Gebäude zu sanieren, nennt er eine kluge Entscheidung; der unsanierte Zustand sei ein städtebaulicher Missstand.

Einzig in der Opposition regt sich Widerstand. Dieter Füsslein (CDU/FDP) sagte, er werde beantragen, dass die Sanierungspläne für das Hochhaus im GGG-Aufsichtsrat noch einmal auf die Tagesordnung kommen.