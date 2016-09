Wie die Sonne Wohnungen am BrÃ¼hl heizt

Wie die Sonne Wohnungen am Brühl heizt

Eine Solarthermie-Anlage versorgt künftig ganze Karrees in der Innenstadt emissionsfrei mit Wärme, obendrein sollen die Mieter Betriebskosten sparen. Könnte das Projekt ein Modell auch für andere Stadtteile werden?

Von Swen Uhlig

erschienen am 16.09.2016



Wenn von der Energiewende die Rede ist, geht es zumeist um die Stromerzeugung. Dann wird diskutiert, ob elektrische Energie durch Solaranlagen, Windräder oder Biomassekraftwerke gewonnen werden sollte - umweltfreundlich, weil ohne Kohlendioxid-Ausstoß, leider aber mit den bekannten Nebenwirkungen wie Lärm oder Gestank. Allerdings ist die am meisten benötigte Energie nicht Strom, sondern Wärme. Sie wird gebraucht für Wohnungen, Büros und für das warme Wasser aus der Leitung. Etwa die Hälfte des gesamten Energiebedarfs in Deutschland macht Wärme aus, sagt Christian Stelzmann vom Chemnitzer Energieversorger Eins. Bei Strom sei es lediglich ein Fünftel.

Um Wärme ebenfalls kohlendioxidfrei und damit klimaunschädlich zu erzeugen, hat der kommunale Konzern gemeinsam mit Stadt, TU und Chemnitzer Ingenieuren ein Projekt gestartet: In einem neu errichteten Solarkraftwerk an der Georgstraße heizt die Sonne, und die so gewonnene Wärmeenergie gelangt über das Leitungssystem des Versorgers direkt in die gute Stube von mehr als 130 Mietshäusern in der Innenstadt - ein Gebiet zwischen Mühlenstraße, Karl-Liebknecht-Straße, Straße der Nationen sowie Müllerstraße.

Die Technologie, die hinter der Anlage steckt, ist relativ simpel: Die Solarkollektoren mit einer Gesamtfläche so groß wie drei Tennisplätze wandeln die Sonnenenergie in Wärme um, die wiederum in ein Speichersilo geleitet wird, das direkt an der Chemnitz steht - 17 Meter hoch und mit einer Million Litern Wasser gefüllt, erklärt Projektleiter Ulf Uhlig. Das Wasser in dem Wärmespeicher kann eine Temperatur von mehr als 100 Grad erreichen; ein spezielles und mittlerweile patentiertes System sorgt dafür, dass es dabei nicht verdampft. Je nach Bedarf gibt dieser Speicher die Wärmeenergie ab, wenn die Mieter in den Wohnungen duschen oder - sollte es wieder kühler werden - die Heizung aufdrehen.

Freilich hat die ganze Sache auch einen Haken: Die Sonne scheint vorwiegend im Sommer, die meiste Wärmeenergie wird allerdings im Winter benötigt. So kann die neue Anlage die Wohnungen auch nicht unabhängig von der Lieferung herkömmlich erzeugter Wärmeenergie machen. Die kommt während der dunklen Jahreszeit aus dem Heizkraftwerk von Eins und wird über das Fernwärmesystem übertragen. Etwa fünf bis zehn Prozent herkömmlich erzeugter Energie könne man aber dennoch einsparen, schätzt Projektleiter Uhlig, was hochgerechnet auf das versorgte Gebiet am Brühl einem Gegenwert von immerhin 100.000 Litern Heizöl entspricht.

Und auch die Mieter sollen von der Anlage profitieren: Sie sparen nach Uhligs Worten einen Teil der Betriebskosten für Heizung und Warmwasseraufbereitung. Allerdings ist das nicht die ganze Wahrheit: Die betroffenen Häuser müssen zunächst erst einmal ans Fernwärmenetz angeschlossen werden, was wiederum Kosten verursacht, an denen theoretisch auch die Mieter beteiligt werden können. Wie groß die Ersparnis am Ende tatsächlich ist, konnte man gestern weder bei Eins noch bei der städtischen Wohnungsgesellschaft GGG sagen, in deren Eigentum sich ein Großteil der Häuser rund um den Brühl befindet. Bei Eins hieß es gestern lediglich, die Anschlusskosten, die man den Hauseigentümern in Rechnung stelle, seien geringer als die tatsächlichen Kosten. Zudem gebe es dafür Fördermittel, auch diese Kosten werden nicht an den Eigentümer weitergegeben.

Könnte die Anlage also zum Modellfall für andere Wohngebiete werden? Eins-Unternehmenssprecher Christian Stelzmann äußert sich da zuversichtlich. Es gebe Ansätze für weitere ähnliche Projekte, die seien aber noch nicht spruchreif. Chemnitz, aber auch Städte und Gemeinden im Umkreis, sind laut Stelzmann für derartige Anlagen durchaus geeignet: Immerhin gehöre die Region im statistischen Mittel zu den sonnenreichsten in ganz Deutschland.