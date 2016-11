Wie ein Weihnachtsbaum vermessen wird

Ist die Fichte auf dem Markt größer oder kleiner als der Baum im vergangenen Jahr? Ein angehender Fachtechniker kennt die Antwort - dank eines speziellen Geräts.

Von Michael Müller

erschienen am 22.11.2016



Dass ein Schönheitspreis für den Chemnitzer Weihnachtsbaum in diesem Jahr nur schwer zu gewinnen sein wird, davon ist so mancher Chemnitzer fest überzeugt. Aber auch bei der immer wieder spannenden Frage "Wer hat den Größten?" sieht es diesmal wohl eher nicht so gut aus. Das jedenfalls lassen jene Daten befürchten, die Toni Wüstenhagen, ein angehender Vermessungstechniker des Chemnitzer Vermessungsdienstleisters Wuttke Geogroup, gestern auf dem Markt zusammengetragen hat.

Mit einem gleichermaßen modernen wie teuren 3-D-Laserscanner hat der 19-Jährige die aus dem Vogtland stammende Fichte ins Visier genommen - von drei verschiedenen Standorten aus. Jeweils etwa acht Minuten tastete das Gerät mit einem Laserstrahl die gesamte Umgebung ab, einschließlich Baum. Dabei werden mehr als 130 Millionen Punkte gescannt, über die später mithilfe eines Computerprogramms ein dreidimensionales Grafik-Modell erstellt werden kann. Die Höhe der Fichte fällt dabei quasi nebenbei ab.

Exakt 24,59 Meter, gemessen vom Boden bis zur Spitze, ermittelte Toni Wüstenhagen auf diese Weise. "Das ist weniger als bei dem Baum des vergangenen Jahres", erläutert Alexander Neumeister, der die Aktion seit mehreren Jahren begleitet. "Die Vermessung des Weihnachtsbaums ist immer eine schöne Sache für unsere Azubis", sagt er. Ein 3-D-Laserscanner sei dafür bislang aber noch nie verwendet worden.

Üblicherweise kommt das Gerät zum Einsatz, um möglichst genaue 3-D-Abbilder von Gebäuden zu erstellen. Bauplaner, Vermieter, Installateure, Hausverwaltungen seien an derlei Daten sehr interessiert, erläutert Neumeister. Mit ihnen ließen sich überaus anschaulich und vergleichsweise einfach allerlei Berechnungen anstellen - sei es nun, um Gesamtflächen zu ermitteln, oder um vorab verschiedene mögliche Umbau-Varianten durchzuspielen. Ab dem Jahr 2020 solle das Verfahren in Deutschland standardmäßig zum Einsatz kommen. "In einigen anderen Ländern ist das schon heute der Fall."

Mit seinen 50 Mitarbeitern, darunter 15 Azubis, ist Wuttke Geogroup nach eigenen Angaben der größte Ausbildungsbetrieb der Branche in ganz Sachsen. Die Mitarbeiter sind deutschlandweit und auch in der Schweiz auf Baustellen im Einsatz, um ihre Kunden mit Vermessungsdaten zu versorgen.