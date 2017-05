Wie es mit "Rock am Kopp" weitergeht

Mit Berliner Hip-Hop ist die Konzertreihe vor dem Marx-Kopf ins vierte Jahr gestartet. Am Konzept halten die Macher fest. Aber nicht alles bleibt gleich.

Von Mandy Fischer und Rebekka Völcker

erschienen am 15.05.2017



Eine Stunde vor Konzertbeginn versammeln sich die ersten Fans vor der noch leeren Bühne am Karl-Marx-Kopf. Einige setzen sich nebenan auf die Grünfläche, andere gegenüber auf die Treppen des Terminal-Gebäudes. Das Publikum hat an diesem Samstagnachmittag Vorfahrt: Die Brückenstraße ist gesperrt. Deshalb lässt sich auch auf dem Asphalt ungestört sitzen. Das Wetter passt, die Atmosphäre ist entspannt. Zu dem hauptsächlich jungen Publikum gesellen sich Familien mit Kindern. Der Chemnitzer DJ Zorro verkürzt die Wartezeit mit elektronischer Musik, bevor das Berliner Hip-Hop-Duo "Zugezogen Maskulin" die Bühne rockt.

Gleich mit dem ersten Lied "Endlich wieder Krieg", einem ihrer bekanntesten Songs, wird klar - die Jungs sind nicht auf Schmusekurs aus. "Für alle ehrlichen Proletarier", so die Berliner, singen sie "Rotkohl". Ihre Texte nehmen den Alltag Jugendlicher in den Blick - im sozialen Brennpunkt Plattenbau mit all seinen Verführungen: Drogen, Rauchen, Alkohol. Die Rapper schonen sich nicht, heizen über die Bühne. Die Fans direkt davor jubeln. Die Interessierten weiter hinten geben sich zurückhaltender. Schließlich gibt's noch eine Sektdusche für die Chemnitzer. Und nach 40 Minuten ist Schluss. Das erste Mal. Als Zugabe gibt's "Alles brennt". Nach einer Stunde ist dann wirklich Schluss und das erste Konzert in diesem Jahr vor dem Marx-Kopf Geschichte.

Die Veranstaltungsreihe, die 2014 als "Rock am Kopp" startete, ging damit in ihre vierte Saison. Mit 500 Besuchern gehört der diesjährige Auftakt zu den weniger gut besuchten Auftritten. Wobei die Gästeanzahl schon immer stark schwankte, abhängig vom Wetter, aber auch davon, wie bekannt die Künstler waren. Mehrere Hundert Leute standen immer vor dem Nischel, meist sogar mehr als 1000, bei der Premiere im Mai 2014 mit dem Rapper Mc Fitti meldete der Veranstalter 5000.

Weil aber in den seltensten Fällen tatsächlich gerockt wurde, ist die Konzertreihe ohne großes Aufsehen jetzt umbenannt worden. Seit Samstag heißt sie "Am Kopp". So sei das Format offener, die Musikrichtung nicht eingegrenzt, was wiederum die Akquise der Künstler erleichtere, sagt Susan Endler von der Wirtschaftsfördergesellschaft CWE - ein Teil des Organisationsduos. CWE tritt als Veranstalter auf und sorgt für die Finanzierung - mit eigenen Mitteln, aber auch über Sponsorengeld. Der Club Atomino holt die Künstler ran. Er sucht, wer gerade unterwegs ist, in wessen Tourplan Chemnitz reinpassen könnte. Denn die Kosten müssen im Rahmen bleiben, sagt Atomino-Mann Jan Kummer, schließlich wird kein Eintritt kassiert. Und das soll auch so bleiben. Nur so könne die Idee, junge Leute ins Zentrum zu ziehen, aufgehen. Die Konzertreihe ist Teil der Imagekampagne "Die Stadt bin ich". Deshalb, sagt Kummer, schiele er nicht auf Besucherzahlen. Wichtig seien die Atmosphäre und die Belebung der "manchmal etwas öden Innenstadt". So lange beides passt und kein Abnutzungseffekt eintritt, soll es "Am Kopp" weitergeben. Das nächste Mal am 11. Juni und 22. Juli. Wie immer will Kummer die Spannung halten und verrät nicht, wer am Kopp rappen oder rocken wird.

Vielleicht, sagt Endler, rückt "Am Kopp" auch mal weg vom Kopp. Womöglich könnte die Veranstaltungsreihe auf Tour gehen, ohne aber die Chemnitzer Grenzen zu verlassen. Ein Abstecher in die Stadtteile sei denkbar, so Endler, ohne dass der Vorschlag schon ausdiskutiert sei.