Wie es nach dem Bombenfund weitergeht

Nach der Evakuierung vom Dienstag ist auf der Baustelle der Alltag eingekehrt. Der Investor war sich des Risikos für Blindgänger bewusst. Er hatte sogar Vorsorge getroffen.

Von Jana Peters

erschienen am 28.10.2016



Kaßberg. Es wird wieder gebaggert. "Wir haben die Aufregung verdaut", sagt Ringo Lottig, Vorstand der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft (CSg). Die Genossenschaft ist Bauherr an der Hübschmannstraße, Ecke Puschkinstraße. Sie setzt dort ihr bislang größtes Neubauvorhaben auf dem Kaßberg um. Lottig bezieht sich auf die Bombe, die dort am Dienstagmorgen gefunden wurde und die Evakuierung von 17.500 Menschen nötig machte. Kurz vor Mitternacht wurde sie entschärft.

Lottig war am Dienstag einer der Ersten, die vom Fund erfuhren. Vor Ort schaute er sich dann die Bombe an. In der Sekunde sei ihm durch den Kopf geschossen, "wie verrückt die Menschheit ist, so etwas zu bauen", sagte er. Nach einem Anruf bei der Polizei habe man ihnen dann sehr schnell die Baustelle aus der Hand genommen, da seien er und seine Kollegen nur noch Zuschauer gewesen. Jetzt sei er sehr froh, dass alles ohne Verletze über die Bühne ging, und dass die Bombe überhaupt gefunden wurde und keinen Schaden mehr anrichten könne. "Solches Teufelszeug brauchen wir auf keinem Flecken dieser Erde."

Es war die erste Bombe, die auf einer Baustelle der CSg gefunden wurde. Im Vorfeld der Bauarbeiten habe die Genossenschaft eine Sondierung des Geländes durch eine Fachfirma, also eine Suche nach möglichen Blindgängern, durchführen lassen. Eine hundertprozentige Sicherheit könne aber, wie man sehe, nie gegeben werden. Da das Risiko, auf Blindgänger zu stoßen, bekannt sei, würden Bauarbeiten in solchen Gebieten immer unter mehreren Augenpaaren stattfinden, so Lottig.

In dem Areal um den heutigen Gerhart-Hauptmann-Platz fielen am 5. März 1945 Bomben, zahlreiche Menschen verloren ihr Leben. Das Haus an der Ecke von Hübschmann- und Puschkinstraße wurde zerstört. Später entstand an der oberen Hübschmannstraße ein Flachbau, bekannt unter dem Namen "Blaue Maus". In den Ausläufern des Gebäudes, also unter bebauter Oberfläche, wurde die Bombe gefunden.

In den kommenden Wochen werde das neue Haus mit 30 Wohnungen aus dem Boden wachsen, so Lottig. Der Bombenfund verzögere die Arbeiten nur geringfügig. Eigentlich hätte am Montag ein Kran aufgestellt werden sollen. Der komme nun etwas später. "Wir sind kurz davor, die Fundamente zu gießen", sagte er. Ende 2017 soll der Komplex fertig sein. Es gebe bereits viele Reservierungen.