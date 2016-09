Wie sich OB Ludwig kÃ¼nftig ihr Dienstzimmer einrichten will

Wie sich OB Ludwig künftig ihr Dienstzimmer einrichten will

Das Mobiliar im Büro des Stadtoberhaupts stammt noch vom Amtsvorgänger. Jetzt soll mehr Farbe rein. Und nicht nur das.

Von Michael Müller

erschienen am 14.09.2016



In diesen Tagen sind es volle zehn Jahre, dass Barbara Ludwig die Geschicke der Stadt Chemnitz lenkt. Vieles hat sich seither verändert im Rathaus, in der Stadt und im Land. Ludwigs Dienstzimmer im zweiten Stock des Neuen Rathauses hingegen kaum - sieht man einmal ab vom Rahmen an der Wand mit Grafik-Motiven der Band Kraftklub. Die gab es damals noch nicht.

Den großen schwarzen Schreibtisch mit der schwarzen Ledercouch davor aber schon. Ebenso den langen Tisch im Beratungszimmer nebenan. Ludwig hatte sie an ihrem ersten Arbeitstag von ihrem Vorgänger Peter Seifert übernommen. Minister und Ministerpräsidenten saßen dort ebenso zu Gesprächen wie ganz normale Chemnitzer mit ihren Anliegen, beispielsweise in den Bürgersprechstunden immer am ersten Dienstag im Monat. Rund 12.000 Beratungen, so wird geschätzt, dürfte das Inventar alles in allem mitgemacht haben.

Nun sollen beide Räume erstmals grundlegend renoviert werden. Das Parkett benötige einen neuen Schliff, erläutert Ludwig; der Bodenbelag im Nebenraum sei stellenweise ausgebleicht und auch dem Mobiliar sehe man es mittlerweile durchaus an, dass es in die Jahre gekommen sei. "Da gab es in der Vergangenheit schon den einen oder anderen kritischen Blick von Besuchern", sagt sie.

Damit nun alles richtig schick und funktional wird, aber trotzdem auch repräsentativ bleibt, habe sie sich nicht nur auf ihren eigenen Geschmack verlassen, gibt die 52-Jährige zu. Bei ihren Amtskollegen in anderen Rathäusern habe sie immer mal wieder ein Auge riskiert, wie die sich so eingerichtet haben. "Und ich hab' mich beraten lassen von jemandem, der davon richtig Ahnung hat."

Ergebnis: Es wird sich so einiges ändern. Mehr Farbe soll in die Räume, gleichwohl die Wände weiß bleiben werden; von Rot- und Gelbtönen ist die Rede. Schwarz hingegen hat ausgedient. Die schweren Möbel verschwinden, ebenso der große Schreibtisch samt dem "Chefsessel". Sie sollen durch ein Stehpult ersetzt werden. Der Beratungsraum erhält erstmals einen eigenen Beamer; der rechteckige Tisch dort wird von einem quadratischen abgelöst.

Für die Neu- und Umgestaltung soll der anstehende Herbsturlaub der Oberbürgermeisterin genutzt werden. Weil der aber schon wegen der Arbeiten am Parkett kaum ausreichen dürfte, stellt Ludwig sich darauf ein, anschließend noch für ein paar Tage in einem provisorischen Ausweichbüro zu arbeiten - im alten Ratssaal, unter Neo Rauchs Gemälde "Die Abwägung".

Rund 25.000 Euro sind für das neue Mobiliar und die Handwerkerleistungen im Haushalt der Stadt vorgesehen. Nicht darin enthalten sind mögliche Kosten für ein besonderes Gerät, mit dem die Oberbürgermeisterin liebäugelt: ein Büro-Laufband passend zum Stehpult. Um trotz des Arbeitspensums fit zu bleiben, will sie das zumindest mal ausprobieren. Und sollte es sich bewähren und harmonieren, anschaffen - auf eigene Kosten.