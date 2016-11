Wie sieht Mick Jagger als Fossil aus?

Das Naturkundemuseum zeigt eine Ausstellung, die Besuchern die Urzeit näher bringen will - mithilfe von Rockstars.

Von Christian Meyer

erschienen am 11.11.2016



Achim Reisdorf trägt ein Heavy-Metal-Shirt, steht vor einer Harley Davidson und spricht über "Taxonomie" und "binäre Nomenklatur". Passt das zusammen? Nach Meinung von Reisdorf unbedingt. Der gebürtige Freiberger arbeitet als Geowissenschaftler an der Universität Basel und begleitet eine ungewöhnliche Ausstellung, die heute im Naturkundemuseum eröffnet wird: "Rock Fossils". Besucher werden dabei in die Geschichte der Fossilien eingeführt - und zwar mithilfe von Rockmusikern.

"Seit den 70er-Jahren werden viele fossile Funde nach bekannten Rockmusikern benannt", sagt Reisdorf. Zum Beispiel Avalanchurus Lennoni oder Struszia Mccartneyi - nach den Beatles-Mitgliedern John Lennon und Paul McCartney. Doch wie kommt das? Reisdorf: "Ein Journalist hat es einmal auf den Punkt gebracht: Forscher sind auch nur Fans." Dass gerade die Geologen und Paläontologen dem Rock zugeneigt sind, sei kein Zufall. "Es ist nachgewiesen, das vor allem jene Menschen Musik wie Rock, Punk und Metal hören, die wiederkehrende Muster erkennen und analysieren können - das ist gerade in unserem Bereich gefragt", so Reisdorf.

Ein Beispiel: Der schwedische Paläontologe Mats Erikkson beschäftigt sich mit den Kiefern fossiler Borstenwürmer. Er entdeckte eine neue Art und benannte sie nach dem inzwischen verstorbenen Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister. Im Zentrum der Ausstellung steht also nicht nur Exponat und Musiker, sondern auch der Forscher - und viele kleine, mitunter witzige Geschichten.

Reisdorf selbst ist kein Musiker, aber trat schon erfolgreich bei Science Slams auf - ein Wettstreit, bei dem wissenschaftliche Themen unterhaltsam dem Publikum näher gebracht werden. Das will Reisdorf auch mit "Rock Fossils". "Die Ausstellung gehört einfach hier her", sagt er. "Es war immerhin der Chemnitzer Georgius Agricola, der das Wort 'Fossil' erstmals verwendete."

Die Ausstellung ist bis zum 18. April 2017 zu sehen. Ein Konzert der Band Wolf findet heute ab 21 Uhr im "Versteinerten Wald" statt.