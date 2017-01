Winterdienst sieht sich am Limit

Erneut müssen Straßen gesperrt und Buslinien verkürzt werden. Betreiber von Hallen beginnen sich wegen einer bestimmten Gefahr zu sorgen.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 17.01.2017



Winterdienst: Der Winterdienst des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes ASR ist seit dem Wochenende mit allen 15 verfügbaren Großräumfahrzeugen rund um die Uhr im Dauereinsatz, versicherte Betriebsleiter Dirk Behrendt. Hinzu kämen mehrere Kleinräumfahrzeuge sowie Mitarbeiter mit Schneeschiebern, die ab 4 Uhr morgens Fußgängerüberwege und Gehwege, für die der ASR zuständig ist, frei räumten. Wegen des anhaltenden Schneefalls hätten die Großräumfahrzeuge bis gestern Nachmittag lediglich Straßen der sogenannten Stufen 1 und 2 - das sind insgesamt etwa 900 Kilometer Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Nahverkehrslinien - im Vier- bis Fünf-Stunden-Rhythmus betreuen können. Ein Wechsel auf Nebenstraßen sei noch nicht möglich gewesen. Weil dort selbst der Einsatz von Schneefräsen erfolglos geblieben sei, wurden folgende Strecken ganz gesperrt: die Kemtauer Straße in Einsiedel, die Beutenbergstraße und die Plauer Straße ab dem Reiterhof, beide in Euba, sowie der Spürweg ab dem Abzweig zum Adelsbergturm in Richtung Kleinolbersdorf. Vergangene Nacht sollte dort erneut Schneefräsen eingesetzt werden.

Nahverkehr: Der städtische Verkehrsbetrieb CVAG meldete Störungen, Beeinträchtigungen und Verspätungen von bis zu 20 Minuten im gesamten Linienbus-Netz. Zwischen Eibenberg und Berbisdorf in Einsiedel und zum Schösserholz in Adelsberg musste der Betrieb am frühen Vormittag eingestellt werden, weil die Straßen für Busse nicht mehr passierbar waren. Die Linie 53 endete seitdem am August-Bebel-Platz in Einsiedel, die Linie 43 an der Kirche in Adelsberg. Größere Probleme gab es außerdem gegen Mittag auf der Linie 32 im Bereich Rabenstein/Tierpark, berichtete Unternehmenssprecher Stefan Tschök. Dort fuhr sich ein Bus im Schnee fest. Er sei mit schwerer Technik der CVAG geborgen worden und habe seine Fahrt fortsetzen können. Auch der Straßenbahnverkehr wurde vom Schnee behindert. So zwang ein Defekt am vorausfahrenden Schneepflug auf der Stollberger Straße eine Bahn der Linie 4 gegen 5.20 Uhr zu einer Zwangspause. Niederflur-Variobahnen hatten wegen Schneehaufen vereinzelt Probleme beim Öffnen ihrer nach außen schwenkenden Türen. Alle verfügbaren Mitarbeiter der CVAG waren im Wintereinsatz, so Tschök.

Abfallentsorgung: Laut dem ASR sollten alle Entsorgungstouren wie geplant stattfinden. Obwohl dafür auch zusätzliches Personal eingeteilt worden sei, verlängerten sich die Schichten der Mitarbeiter auf bis zu zehn Stunden. Die Entsorgung von Weihnachtsbäumen verschiebe sich allerdings, weil diese zum Teil festgefroren oder inzwischen unter Schneehaufen verschüttet seien. Das Unternehmen wollte abgeputzte Tannen, Fichten und Kiefern bis 27. Januar mitnehmen, wenn sie am Abholtag neben der Biotonne liegen. Ein neuer Endtermin wurde noch nicht genannt.

Versorgung: Die Versorgung mit Strom, Erdgas, Trinkwasser und Fernwärme war nicht beeinträchtigt, erklärte ein Sprecher des Versorgers Eins. Zusätzlich zum Heizkraftwerk in Furth, dessen Rohbraunkohle-Nachschub nach wie vor funktioniere, hat Eins seit gestern wieder einen der beiden Heißwassererzeuger im Heizwerk Altchemnitz im Betrieb.

Schulen: Am Gymnasium Einsiedel kam der Schulbus gestern früh leicht verspätet an, berichtete die stellvertretende Schulleiterin Ina Wolf. Das habe aber keine größeren Probleme für den Unterricht nach sich gezogen. Auch am Goethegymnasium in Bernsdorf hätten die Schneefälle bislang keine gravierenden Auswirkungen, sagte Schulleiter Steffen Morgner. Der Sprecher der Bildungsagentur, Lutz Steinert, wertete es als gutes Zeichen, dass bis Mittag kein einziges Elternhaus bei der Behörde angerufen habe. "Offenbar wurde im Vorfeld vor Ort alles gut kommuniziert", so Steinert. Wenn der Schulweg für Schüler zu gefährlich sei, könnten die Schulleiter sie eigenverantwortlich vom Unterricht freistellen.

Dächer: Im Sportforum, wo der kleine Kunstrasenplatz gesperrt ist, hat die Stadtverwaltung Schnee vom Dach der Kleinen Turnhalle räumen lassen, um sie weiter betreiben zu können. Auf den Dächern weiterer Turn- und Schwimmhallen seien die Schneehöhen gemessen worden und bislang nicht kritisch. "Alles noch im grünen Bereich", sagte auch Thomas Stoyke, Manager des Chemnitz-Centers in Röhrsdorf. Die Dächer des Einkaufszentrums sind mit einem Schneelast-Messsystem ausgestattet, laut dem die zulässigen Dachlasten erst zu etwa einem Drittel ausgeschöpft seien. Der Schnee sei nicht so schwer wie vor einigen Jahren, als es tagsüber Tauwetter gab und sich dadurch Eisschichten bildeten, erinnert sich Stoyke. Auch im Neefepark müssten noch keine Dächer beräumt oder vorsichtshalber Geschäfte geschlossen werden, wie zuletzt im Dezember 2010, war zu erfahren.

Sturzverletzungen: Die Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie des Klinikums Chemnitz verzeichnet laut einem Sprecher seit Tagen um etwa ein Viertel mehr Patienten mit komplizierten Sturzverletzungen. Um die Wartezeiten für sie zu verkürzen, habe die Klinik inzwischen zusätzliche Operationskapazitäten eingerichtet.

Aussichten: Prognosen zufolge sollen die Schneefälle heute Vormittag nachlassen. Die Temperaturen sinken demnach bis zum Donnerstag bei etwas Sonnenschein auf zweistellige Minusgrade.