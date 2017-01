Winterdienst versichert: Wir sind im Dauereinsatz

erschienen am 16.01.2017



Der Winterdienst des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes ASR ist seit Beginn des Wochenendes mit allen verfügbaren Kräften und 15 Großräumfahrzeugen rund um die Uhr im Einsatz. Das hat Betriebsleiter Dirk Behrendt auf Anfrage versichert. Hinzu kämen weitere Kleinräumfahrzeuge und Geräteträger sowie Mitarbeiter mit Schneeschiebern und Schaufeln, die ab 4 Uhr morgens Fußgängerüberwege und Gehwege, die in Zuständigkeit des ASR liegen, frei räumten. Wegen des anhaltenden Schneefalls hätten die Großräumfahrzeuge bis Montagnachmittag lediglich die Straßen der sogenannten Stufen 1 und 2 - das sind insgesamt etwa 900 Kilometer Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Nahverkehrslinien - betreuen können. Ein Wechsel auf Nebenstraßen sei noch nicht möglich gewesen.

Mehrere Straßen hätten wegen Schneeverwehungen ganz gesperrt werden müssen, nachdem selbst der Einsatz von Schneefräsen erfolglos geblieben sei. Das waren die Kemtauer Straße in Einsiedel, die Beutenbergstraße und die Plauer Straße ab dem Reiterhof, beide in Euba, sowie der Spürweg ab Abzweig zum Adelsbergturm in Richtung Kleinolbersdorf. (mib)