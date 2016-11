Wirbel um überklebte Schilder

Unbekannte haben einer Reihe von Stadtteiltafeln neue Aufschriften verpasst. Am Stadtrand ermittelt sogar der Staatsschutz.

Von Michael müller

erschienen am 23.11.2016



Nanu, ist das Stadtgebiet von Chemnitz über Nacht neu sortiert worden? Auf derlei Gedanken hätte kommen können, wer gestern zu früher Stunde mit offenen Augen auf den großen Straßen der Stadt unterwegs war. Reihenweise waren über Nacht die an den jeweiligen Stadtteilgrenzen aufgestellten Stadtteilschilder überklebt und mit den Namen anderer Stadtteile versehen worden.

Und das offenkundig mit System: Statt "Kaßberg" hieß es an der Kaßbergauffahrt und der Kaßbergstraße plötzlich "Sonnenberg", während es an der Zietenstraße angeblich hinauf auf den "Kaßberg" ging. Das Lutherviertel firmierte an der Carl-von-Ossietzky-, der Luther- und der Wartburgstraße als "Yorckgebiet", umgekehrt war das Yorckgebiet an der Fürstenstraße als "Lutherviertel" ausgewiesen. Schloßchemnitz und Gablenz tauschten ebenso ihre Namen; das Stadtzentrum wurde zu Bernsdorf und umgekehrt.

Allein bis kurz vor 5 Uhr morgens entdeckte die Polizei binnen einer Stunde mindestens zwölf entsprechend überklebte Stadtteilschilder. Die auf Papier gedruckten Buchstaben seien von den Beamten entfernt und sichergestellt worden. "Zur Gefahrenabwehr", wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. Wer für die Aktion verantwortlich ist, blieb zunächst ebenso offen wie die Frage, ob für derlei Aktionen im Falle eines Falles Sanktionen drohen.

Ernster nimmt die Polizei mehrere artverwandte Vorfälle, die sich in derselben Nacht am Stadtrand zugetragen haben. An verschiedenen Einfallstraßen, so in Ebersdorf, Euba, Stelzendorf, Einsiedel, Wittgensdorf und Grüna, waren die Ortseingangsschilder mit professionell hergestellten Aufklebern versehen worden. Zunächst war nur von "fußballbezogenen" Motiven die Rede. Später räumte die Polizei auf Anfrage ein, dass auch der Staatsschutz in die Ermittlungen involviert ist. Warum, geht aus einem Foto hervor, das im Internet kursiert. Dort ist auf einem Ortseingangsschild neben dem Schriftzug "Ultra-Bande Karl-Marx-Stadt" auch ein Aufkleber "uNSer Revier" zu sehen. Szenekenner schreiben das Motiv der als "NS-Boys" bekannten rechtsextremen Fangruppe "New Society" zu, von der sich der Chemnitzer FC wiederholt distanziert hat.