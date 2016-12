Wirtschaft - Erster Mieter für neuen Gewerbepark

erschienen am 05.12.2016



Für den künftigen Gewerbepark "Areal 72" auf dem einstigen Schlachthof-Gelände in Siegmar gibt es einen ersten Mieter. Wie das mit der Vermarktung beauftragte Immobilienunternehmen Aengevelt mitteilte, hat ein Großhandelsunternehmen einen Vertrag über knapp 3000 Quadratmeter Lager-, Produktions- und Bürofläche abgeschlossen. Es handele sich um eine Neuansiedlung, die mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze verbunden sei, heißt es. Das zuletzt vom Schlachtkonzern Gausepohl genutzte rund dreieinhalb Hektar große Gelände an der A72 wird seit einigen Monaten zu einem Gewerbepark umgebaut. Über etwa die Hälfte der Mietflächen gibt es laut Vermarkter bereits "fortgeschrittene Gespräche mit Interessenten aus den Bereichen Logistik, Großhandel, Präzisionstechnik". (micm)