Wo Schulschwänzer eine Perspektive erhalten

Seit 20 Jahren helfen Pädagogen in der Werk-Statt-Schule Jugendlichen zurück auf den richtigen Weg. Die Erfolgschancen sind hoch, eine Garantie gibt es aber nicht.

Von Jürgen Werner

erschienen am 17.06.2017



Yorckgebiet. Irgendwann im Jahr 1999 ist Conny Tittmann das Aufstehen immer schwerer gefallen. In der Grundschule noch eine gute Schülerin, hatte sie das Gymnasium leistungsmäßig nicht gepackt, auch auf der Mittelschule fand sie sich anschließend nicht zurecht. "Ich habe komplett die Lust verloren und bin zuerst immer seltener und dann gar nicht mehr in die Schule gegangen", sagt die heute 31-Jährige.

Hilfe fand die damals 13-Jährige bei der Werk-Statt-Schule. Die Einrichtung im Yorckgebiet hilft seit 20Jahren Schulverweigerern wieder auf den richtigen Weg. "Bei uns lernen die Jugendlichen erst einmal wieder das Einhalten von Strukturen", sagt Schulleiterin Doreen Brenn. Für die in der Regel zwischen 14 und 16 Jahre alten Schüler stünden 16 Plätze zur Verfügung, unterrichtet werde in zwei Lerngruppen. Der Stundenplan sei gegenüber der Regelschule verkürzt, auf fünf Stunden pro Tag - wobei die Fächer Physik, Chemie, Musik, Sport und Informatik nicht angeboten würden. Stattdessen gebe es zusätzlich Kreativangebote sowie ausreichend Raum für persönliche Gespräche.

Laut Brenn ist der Leistungsdruck niedriger als anderswo, ganz ohne gehe es aber auch nicht. "Auch bei uns gibt es Zensuren. Es muss aber niemand eine schlechtere Note befürchten, nur weil er irgendwo ein Komma falsch gesetzt hat", sagt die 43-Jährige. Die Motivation der Jugendlichen aufrechtzuerhalten, sei nicht leicht. "Es kommt in den ein bis zwei Jahren, die sie hier sind, immer wieder mal zu Abbrüchen", so Brenn. Die meisten würden aber im Anschluss in einem Berufsvorbereitungsjahr ihren Schulabschluss nachholen.

Conny Tittmann ist das gelungen, sie schaffte ihren Hauptschulabschluss. Heute arbeitet sie als Kurierfahrerin für einen Paketversand. "Das macht mir Spaß und füllt mich aus", sagt sie.

Besucher können die Einrichtung an der Scharnhorststraße 2 am kommenden Dienstag kennenlernen. Von 13 bis 18 Uhr stehen die Türen offen, zwischen 15 und 16 Uhr werden zusätzlich Führungen angeboten.