Wo Silvesterraketen nicht nur einmal zünden

Seit 40 Jahren werden am letzten Tag des Jahres vorm Kosmonautenzentrum selbst gebaute Modelle gestartet. Dabei gehen auch ungewöhnliche Exemplare in die Luft.

Von Nico adam

erschienen am 31.12.2016



Schlosschemnitz. Seit 1976 werden am Silvestertag am Kosmonautenzentrum "Siegmund Jähn" Modellraketen gestartet. Das Projekt, das zu DDR-Zeiten ins Leben gerufen wurde, ist seitdem schrittweise ausgebaut worden. Dabei sind laut Pressesprecherin Stephanie Uhlig die Modelle früher nur im engeren Familienkreis gebaut worden, da die Triebwerke - im Gegensatz zu heute- ausschließlich am letzten Tag des Jahres erworben werden konnten. Nach 1990 bildeten sich in Chemnitz zwei Arbeitsgemeinschaften für Modellraketensport, die später im Kosmonautenzentrum zusammenfanden. In den nachfolgenden Jahren wuchs nicht nur der Kreis der Modellbauer, sondern auch die Zahl der Besucher. Laut Stephanie Uhlig verfolgen jährlich bis zu 1000 Gäste den Start und die Landung der Modellraketen.

Während der Bau der Flugobjekte im Normalfall den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft vorbehalten ist, öffnet das Kosmonautenzentrum vor Silvester auch für Nicht-Mitglieder. So haben Gäste die Chance, in einem von Fachpersonal angeleiteten Workshop ihre eigenen Modellraketen zu bauen und am Silvestertag ab 15 Uhr zu zünden. Kinder ab zwölf Jahren können an dem Workshop teilnehmen.

Heute werden etwa 50 Modellraketen, die teils von den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft und teils von den Gästen gebaut wurden, an den Start gehen. Die Teilnehmer hatten ihre Modelle bereits teilweise zu Hause vorbereitet und in der Raketenwerkstatt fertiggestellt, so Stephanie Uhlig. Höhepunkt für alle Modellbauer ist das Zünden der eigenen Rakete - zu sehen, ob sie auch funktioniert.

Bei dem Bau einer solchen Rakete kommen selbst Alltagsgegenstände zum Einsatz. Eine leere Küchenrolle etwa dient als Mantel für die Bauteile. In der Rakete drin befinden sich zunächst das Triebwerk, danach kommt ein Schutzpfropfen aus Alufolie und das Bergungssystem, was in dem Fall ein kleiner Fallschirm ist. Nachdem die Rakete gestartet ist, sorgt das Triebwerk nicht nur für den Schub, sondern auch dafür, dass der Fallschirm aus der Rakete austritt und sich entfalten kann.

Durch den Zusammenbau mit Hilfe von Profis und die Art der Zündung besteht laut Stephanie Uhlig keine Gefahr für die Modellbauer und die Gäste. Während Silvesterraketen mit Feuer entzündet werden müssen, werden die Modellraketen elektrisch und aus sicherer Entfernung gestartet. Laut Uhlig kann man die Zündschnur beliebig lang anbringen, sodass jeder auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand gehen kann.

Die für die Zündung notwendige Überspannung wird mit einem handelsüblichen Akku erzeugt. Ein weiterer Unterschied zur herkömmlichen Silvesterrakete ist, dass die Modellrakete nicht in der Luft explodiert, sondern nach dem Start wieder auf die Erde zurück segelt. Folglich können die kleinen Bastler die eigene Rakete sogar mehrfach verwenden. Laut Stephanie Uhlig ist ein erneuter Start ganz simpel: Man muss einfach nur ein neues Triebwerk einsetzen und die Rakete fliegt erneut. Passend zum 40-jährigen Bestehen der Silvester-Tradition haben die Modellbauer auch Raketen in Form einer Torte gebaut. Doch nicht nur das: Selbst ein Weihnachtsmann wird heute in Raketenform in die Luft steigen.