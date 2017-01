Wo der Verkehr ausgebremst wird

Auf der Bahnhofstraße, einer der Hauptverkehrsadern der Stadt, müssen Autofahrer ab heute mit Behinderungen rechnen. Aber das ist nicht die einzige Straßenbaustelle.

erschienen am 30.01.2017



1. Altenhainer Dorfstraße Ab heute bis voraussichtlich Ende August Vollsperrung zwischen Wieseneck und Ferdinandstraße wegen Neubau einer Brücke. Die Umleitung erfolgt über Zschopauer Straße und Ferdinandstraße.

2. Annaberger Straße Einschränkungen landwärts nach Treffurthstraße wegen Reinigung eines Sandfangs heute und morgen, jeweils von 8 bis 14 Uhr.

3. Bahnhofstraße Zwischen Augustusburger Straße und Waisenstraße Einschränkungen in Richtung Hauptbahnhof wegen Kanalanschluss ab heute bis voraussichtlich 17. Februar.

4. Altchemnitzer/Reichenhainer Straße Noch bis voraussichtlich Ende Mai dieses Jahres halbseitige Sperrung der Altchemnitzer Straße an der Einmündung Reichenhainer Straße in Richtung Treffurthstraße wegen des Neubaus eines Kreisverkehrs bzw. eines Regenüberlauf-Bauwerks. Die Umleitung in die Gegenrichtung erfolgt über Bruno-Salzer-Straße, Annaberger Straße sowie Bernsbachplatz. Außerdem gibt es auf der Reichenhainer Straße am Abzweig Altchemnitzer Straße landwärts Behinderungen des Verkehrs.

5. August-Bebel-Straße Behinderungen zwischen der Bahnbrücke und Hilbersdorfer Straße in Fahrtrichtung Dresdner Straße wegen Tiefbauarbeiten bis voraussichtlich 10. Februar. 6. BernsbachplatzNoch bis Sommer 2018 Behinderungen zwischen Gustav-Freytag-Straße und Ritterstraße wegen des Neubaus der Straßenbahntrasse.

7. Bernsdorfer Straße Bis Sommer 2018 Vollsperrung landwärts zwischen Bernsbachplatz und Lutherstraße wegen des Neubaus der Straßenbahntrasse zum TU-Campus.

8. Einsiedler Hauptstraße Vollsperrung zwischen Einsiedler Neue Straße und Berbisdorfer Straße bis Ende September wegen des Baus einer Uferstützmauer. Umleitung über Einsiedler Neue Straße. 9. Hübschmannstraße Bis Dezember halbseitige Sperrung zwischen Puschkin- und Weststraße mit Einbahnstraße in Richtung Gerhart-Hauptmann-Platz wegen des Neubaus eines Wohngebäudes.

10. Kalkstraße Bis 20. Februar halbseitige Sperrung mit zeitweiliger Ampelregelung zwischen Oberfrohnaer Straße und Autobahn 72, jeweils von 8 bis 15Uhr wegen Baumpflanzungen.

11. Reichenhainer Straße Einschränkungen zwischen Dittesstraße und Wartburgstraße in beiden Richtungen wegen Baumfäll- arbeiten und Herstellen einer Behelfsfahrbahn. Die Arbeiten gehen auf das Chemnitzer Modell zurück.

12. Reitbahnstraße Noch bis Sommer 2018 Vollsperrung landwärts zwischen Annenstraße und Bernsbachplatz wegen des Neubaus der Straßenbahntrasse bis zum TU-Campus. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

13. Wittgensdorfer Straße Zunächst bis Ende März Vollsperrung zwischen der Zufahrt zur Grundschule und Auerswalder Straße wegen Kanal- und Straßenbauarbeiten. Die Baustelle soll laut städtischem Tiefbauamt bis August dieses Jahres andauern.