Wo die neuen Ticketautomaten für Bus und Bahn aufgestellt werden

Zahl der Standorte im Stadtgebiet soll sich bald verdreifachen - Ziel: Mehr Pünktlichkeit und Entlastung für Fahrer

erschienen am 07.11.2016



Gute Nachrichten für viele Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs: In Chemnitz wird das zuletzt stark ausgedünnte Netz an Fahrkartenautomaten noch vor Jahresende wieder deutlich aufgestockt. Wie und wo - "Freie Presse" beantwortet die wichtigsten Fragen.

Warum gibt es künftig wieder mehr Fahrkartenautomaten in der Stadt?

Laut Verkehrsbetrieb Chemnitzer Verkehrs AG nicht zuletzt, weil der vor vielen Jahren eingeführte Fahrscheinverkauf im Bus den Fahrern immer wieder Probleme bereitet, Fahrpläne einzuhalten. Vor allem auf viel genutzten Linien. Zudem gab es aus einzelnen Stadtteilen entsprechende Anfragen.

Wo werden die neuen Automaten aufgestellt?

Insgesamt sind 25 neue Standorte vorgesehen. Zum Teil handelt es sich um Haltestellen, an denen es früher schon einen Fahrkartenautomaten gab. Insgesamt gibt es im Stadtgebiet künftig 37 Standorte. An Zentralhaltestelle und Hauptbahnhof stehen mehrere Geräte zur Verfügung.

Welche Linien profitieren besonders?

Die meisten neuen Automaten wird es entlang der Buslinien 21, 22, 31, 32 und 72 geben. Letzte verfügt mit neun Standorten künftig über die meisten Automaten.

Werden im Gegenzug Automaten abgebaut?

"Nein, das ist nicht vorgesehen", sagt Stefan Tschök, Sprecher der CVAG. Die neuen Automaten kommen zu den bisher vorhandenen hinzu.

Wie wurden die neuen Standorte ausgewählt?

Tschök zufolge zum einen aufgrund des örtlichen Fahrgastaufkommens. Zum anderen seien Mitarbeiter der CVAG befragt worden, an welchen Haltestellen ihrer Erfahrung nach besonders viele Leute Fahrkarten beim Fahrer erwerben.

Wann kommen die Automaten?

Die Geräte werden laut CVAG ab Dezember im Einsatz sein.

Welche Tickets werden dort verfügbar sein?

Nahezu das gesamte Sortiment - vom Kurzstreckenticket bis zur Monatskarte. Einzige Ausnahme sind nach Angaben des Verkehrsbetriebs Zeitfahrkarten, die von den Nutzern über Abonnement bezogen werden.

Womit kann man bezahlen?

Mit Münzen, Scheinen, EC- oder Kreditkarte.

Gibt es Bedienhinweise auch in anderen Sprachen?

Die Menüführung ist in deutscher, englischer und tschechischer Sprache möglich.

Was kostet die Anschaffung der neuen Geräte?

Laut Verkehrsbetrieb etwa 1,3 Millionen Euro. 75 Prozent der Summe kommt vom Land, der Rest vom Verkehrsverbund VMS.

Warum gibt es so viele Standorte entlang von Straßenbahntrassen, wo doch in den Bahnen Automaten vorhanden sind?

Weil es durch den Kauf der Tickets auch in den Bahnen zu Behinderungen beim Ein- und Aussteigen kommt. Mitunter sei die Straßenbahn schon ein, zwei Haltestellen weitergefahren, ehe ein Fahrgast wegen des Andrangs am Automaten seine Karte erwerben konnte.