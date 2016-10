Wo es Sandkuchen und Schlammsuppe gibt

Die Kita Tigerente hat ihren neuen Garten eröffnet. Mit Geld und viel Initiative entstand ein Abenteuerspielplatz - mit einem klaren Favoriten.

Von Sandra Häfner

erschienen am 22.10.2016



Camillo hat zu tun. Konzentriert und mit ernstem Blick schüttet der Zweijährige Wasser von einer Schüssel in eine andere. Kelle für Kelle. Sein Spielgefährte, der dreijährige Leopold, macht die Küche sauber. Mit einem Handbesen kehrt er die Arbeitsfläche. Doch das Wasser, das Camillo so gewissenhaft umschüttet, ist nicht sauber. Es ist eher eine braune Brühe. Und die Küche, die Leopold reinigt, steht auch nicht im Gruppenzimmer der Kita Kinderladen Tigerente, sondern im neu gestalteten Garten der Einrichtung im Yorckgebiet. Die Matschküche ist das Herzstück des Außengeländes, das gestern mit einem Fest eingeweiht wurde. Hier wird Sandkuchen gebacken und Schlammsuppe gekocht.

"Die Kinder haben sich die Matschküche gewünscht. Sie wollten unbedingt etwas mit Wasser haben", erzählt Erzieherin Tanja Brockhaus. Wie auch die anderen neuen Spielgeräte, etwa der Kriechtunnel aus Weide, die Balancierstrecke und die Hangrutsche, entstand sie nach Wünschen der 27 Kinder, die die Einrichtung besuchen. "In Bauberatungen haben wir mit ihnen darüber gesprochen, wie der neue Garten aussehen könnte und was wir dazu alles brauchen", sagt Tanja Brockhaus. Anschließend entschieden die Eltern, welche Wünsche umsetzbar sind und welche nicht. Der Sprungturm mit Schwimmbecken sei leider nicht realisierbar gewesen, sagt die Erzieherin. Es sei großartig, dass die Kinder ihren Spielplatz selbst geplant haben, sagt Anne Schallausky, die Mutter von Leopold. "Und er ist so geworden, wie sie ihn wollten."

Währenddessen spielen Camillo und Leopold weiter in der Matschküche. Warum es ihnen hier so gefällt? Ganz einfach, findet Camillo: "Weil ich Wasser schütten kann", sagt er und macht damit weiter. Die Küche ist ein Eigenbau der Tigerenten-Väter und wurde in zwei verschiedenen Höhen errichtet, damit sich viele der Mädchen und Jungen dort beschäftigen können. Töpfe, Pfannen und Siebe hängen an Haken, große Schüsseln sind in die Arbeitstische eingelassen. Im nächsten Jahr soll noch eine Pumpe gebaut werden, damit immer genügend Wasser zum Matschen zur Verfügung steht, sagt Tanja Brockhaus.

Die Eltern sehen die Matschküche mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Der Umgang mit dem nassen Element führe durchaus dazu, dass manchmal mehrmals täglich die Kleidung gewechselt werden müsse, sagt Anne Schallausky mit einem Augenzwinkern. Es sei gut, dass die Küche draußen stehe, findet die Mutter von Camillo, Anne Hahn. Zuhause sei Matschen nur in der Badewanne erlaubt, fügt sie hinzu.

Mit 4700 Euro Fördergeld des Deutschen Kinderhilfswerks und 300 Arbeitsstunden der Eltern entstand das neue Areal der Tigerenten. 27 Kinder zwischen zwei und sieben Jahren besuchen die Einrichtung.