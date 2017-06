Wo es diese Woche eng wird

Bereits vor dem Härtetest zur Radsportmeisterschaft ab Freitag gibt es laut Tiefbauamt der Stadt neue Verkehrsbehinderungen.

erschienen am 19.06.2017



1. Blankenauer Straße

Vor der Glösaer Straße landwärts bis Mittwoch halbseitige Sperrung mit Ampel wegen des Verlegens von Glasfaserleitungen.

2. Chemnitzer Straße/Grüna

Zwischen Mittelbacher Straße und An der Reichelbleiche bis Ende des Monats jeweils von 8 bis 14 Uhr abschnittsweise Einschränkungen wegen Kabelarbeiten.

3. Einsiedler Hauptstraße

Zwischen Eibenberger Straße und Ortsausgang bis Monatsende halbseitige Sperrung mit Ampel, dort werden Kabel verlegt.

4. Leipziger Straße

Zwischen Kanal- und Matthesstraße noch heute Einschränkungen wegen Arbeiten an einem Gasanschluss.

5. Max-Saupe-Straße

Zwischen Stiftsweg und Zufahrt zum Gelände der Bereitschaftspolizei bis 7. Juli halbseitige Sperrung wegen Arbeiten an Leitungen.

6. Südring

Zwischen Augustusburger und Adelsbergstraße am Donnerstag Einschränkungen wegen des Abbaus eines Werbeträgers.

7. Trützschlerstraße

In Höhe Georg-Weerth-Straße bis Dienstag kommender Woche halbseitige Sperrung mit Ampel wegen Fahrbahnsanierung.

8. Adelsbergstraße

Bis Ende Oktober halbseitige Sperrung mit Ampel zwischen Olbersdorfer und Carl-von-Ossietzky-Straße wegen Arbeiten am Hochwasserschutz.

9. Altchemnitzer/ Reichenhainer Straße

Halbseitige Sperrung an der Einmündung Reichenhainer in Richtung Treffurthstraße. Außerdem Behinderungen auf der Reichenhainer Straße landwärts an der Einmündung Altchemnitzer Straße voraussichtlich bis Juli.

10. Altenhainer Dorfstraße Bis voraussichtlich Ende August Vollsperrung zwischen Wieseneck und Ferdinandstraße wegen Neubau einer Brücke.

11. Augustusburger Straße

Zwischen Mosen- und Schüffner-straße bis morgen halbseitige Sperrung mit Ampel wegen Kabelarbeiten. Kein Einbiegen in die Augustusburger Straße möglich.

12. Chemnitzer Straße/

Röhrsdorf Bis Monatsende abschnittsweise Behinderungen an der Kreuzung Leipziger Straße wegen Tiefbauarbeiten.

13. Einsiedler Hauptstraße

Zwischen Einsiedler Neue Straße und Berbisdorfer Straße Vollsperrung bis Ende September wegen des Baus einer Uferstützmauer.

14. Erfenschlager Straße

Vollsperrung zwischen Annaberger und Einsiedler Straße bis Mitte September wegen Arbeiten am Trinkwassernetz. Die Umleitung erfolgt über Annaberger, Marienberger und Einsiedler Straße.

15. Erfenschlager Straße

Zwischen Schulstraße und Annaberger Straße bis Mitte September halbseitige Sperrung mit Einbahnstraße in Richtung Annaberger Straße wegen Arbeiten am Trinkwassernetz.

16. F.-O.-Schimmel-Straße/ Werner-Seelenbinder-Straße

Vollsperrung an der Einmündung Werner-Seelenbinder-Straße wegen des Baus eines neuen Kreisverkehrs bis Mitte kommender Woche.

17. Fürstenstraße

Zwischen Yorckstraße und Humboldtplatz Einschränkungen wegen Gehwegarbeiten erneut verlängert bis Monatsende.

18. Hainstraße

In Höhe der Lessingstraße halbseitige Sperrung mit Ampel bis Monatsende wegen Gehweg- und Fahrbahnsanierung.

19. Hauptstraße/Euba

Zwischen Eubaer und Talsperrenstraße Einschränkungen bis Mitte August wegen Arbeiten zur Bachverrohrung.

20. Heinrich-Schütz-Straße

Zwischen Yorck- und Zeisigwaldstraße voraussichtlich bis Monatsende Einschränkungen wegen Baus einer Haltestelle.

21. Heinrich-Schütz-Straße

Halbseitige Sperrung mit Ampel zwischen Paul-Gerhardt- und Hofer Straße voraussichtlich bis Ende Juli.

22. Hofer Straße

Zwischen Sebastian-Bach- und Beethovenstraße bis Ende Juli Vollsperrung wegen Kanalbau. Die Umleitung erfolgt über Heinrich-Schütz-, Yorck- und Fürstenstraße.

23. Hofer Straße

Zwischen Fürsten- und Albrechtstraße bis Ende Juli Einbahnstraße in Richtung Albrechtstraße wegen Verlegung von Elektro- und Wasserleitungen.

24. Hübschmannstraße

Bis Mitte Dezember zwischen Puschkin- und Weststraße Einbahnstraße in Richtung Gerhart-Hauptmann-Platz wegen Gebäudeneubau.

25. Kanzlerstraße

Verlängert bis 7. Juli halbseitige Sperrung zwischen Uhlich- und Limbacher Straße mit Einbahnstraße in Richtung Limbacher Straße wegen Leitungsbau.

26. Neefestraße Bis Donnerstag Vollsperrung zwischen Jagdschänkenstraße und Kreisverkehr wegen Straßenbau. Die Umleitung ist ausgeschildert.

27. Pelzmühlenstraße Am ehemaligen Haus der Körperkultur bis Frühjahr kommenden Jahres Vollsperrung wegen Gebäudesanierung.

28. Rathausstraße Vollsperrung zwischen Bahnhofstraße und Straße der Nationen wegen Umbau der Zentralhaltestelle vorerst bis Mitte August.

29. Reichenhainer Straße Zwischen Dittes- und Wartburgstraße Vollsperrung wegen des Baus der neuen Straßenbahntrasse.

30. Reitbahnstraße Zwischen Annenstraße und Bernsbachplatz Vollsperrung landwärts wegen Arbeiten an Gehweg und Fahrbahn.

31. Riedstraße Noch bis morgen halbseitige Sperrung mit Ampel zwischen Bauernweg und Oberfrohnaer Straße wegen Arbeiten am Glasfasernetz.

32. Stiftsweg Bis Ende Juli abschnittsweise halbseitige Sperrung mit Ampel zwischen Am Knie und Tännichtleite wegen Arbeiten an Straßenlaternen und Verlegung von Elektrokabeln.

33. Straße der Nationen Zwischen Brücken- und Rathausstraße Vollsperrung bis Mitte August wegen Umbaus der Zentralhaltestelle.

34. Weststraße Bis Ende Juni halbseitige Sperrung mit Ampel an der Kreuzung Hoffmann-/Horst-Menzel-Straße wegen Straßenbau.

35. Wittgensdorfer Straße Noch bis Ende Juli Vollsperrung zwischen der Zufahrt zur Grundschule und Auerswalder Straße wegen Kanal- und Straßenbau.

36. Wolgograder Allee Bis November Einbahnstraße zwischen Chemnitzer und Arno-Schreiter-Straße wegen Straßenbau. Die Umleitung ist ausgeschildert.