Wo es in dieser Woche eng wird im Stadtgebiet

01.11.2016

freiepresse.de

Chemnitz

Fast ein Dutzend zusätzliche Baustellen im Stadtgebiet

Neue Behinderungen des Verkehrs gibt es in dieser Woche unter anderem auf dem Kaßberg, in Harthau, Gablenz, Hilbersdorf, Furth, Altchemnitz sowie in Bernsdorf und am Sonnenberg. weiterlesen