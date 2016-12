Wo man das Feuerwerk am besten sieht

Von diesen zehn Orten aus haben Sie einen guten Blick über Böller und Goldregen in der Silvesternacht. Aber auch ohne Anlass bieten sie eine schöne Aussicht auf die Stadt.

erschienen am 30.12.2016



1. Schloßkirche

Der Klassiker unter den Orten für Silvester. Nicht umsonst heißt der Schloßberg auch der Balkon von Chemnitz. Die Aussicht auf die Stadt ist gut, und man ist garantiert nicht allein. Die Leute kommen, sowohl zum Schauen, als auch um Raketen zu starten. Am besten, man kommt zu Fuß. Parkplätze in der Umgebung sind schwer zu finden.

2. Eselsbrücke Rabenstein

Diese kleine Brücke befindet sich ziemlich genau in der Mitte der Kreisigstraße in Rabenstein, die die Röhrsdorfer Straße und die Oberfrohnaer Straße verbindet. Parken muss man am Straßenrand.

3. Am Heiteren Blick

Der Straßenname kommt nicht von ungefähr. Von dort hat man einen schönen Blick über die Stadt. Das Auto lässt man am besten auf dem großen Parkplatz von Edeka und Lidl an der Stollberger Straße, kurz vorm Südring, stehen und läuft ein paar Schritte die Stollberger Straße stadtauswärts.

4. Harthauer Berg

Die Annaberger Straße immer stadtauswärts, nach der Würschnitz geht es den steilen Berg hinauf, durch die Linkskurve. In der nächsten Rechtskurve befindet sich Linkerhand ein Parkplatz. Von dort geht man am besten noch ein paar Schritte aufs Feld. An dieser Stelle sollte das Feuerwerk sehr gut zu sehen sein.

5. Pfarrhübel

Das Auto stellt man am besten in der Siedlung ab und geht dann zu Fuß die Straße hinauf, Richtung Feld. Aus Rücksicht zum dort ansässigen Tierheim sollten nur diejenigen diesen Ort wählen, die selbst keine Raketen steigen lassen, sondern nur das Feuerwerk anschauen wollen. Für die Tiere wäre der Lärm von Böllern und Raketen eine Quälerei.

6. Erzgebirgsnordrandstufe

Hinter diesem Wortungetüm versteckt sich ein lohnendes Ziel für einen Winterspaziergang, nicht nur morgen. Das Auto stellt man am besten an der Jägerschlößchenstraße oder der Gornauer Straße in Reichenhain ab. Von der Gornauer Straße, aus Richtung Café Reichenhain (Gornauer Straße 102) kommend, nimmt man den dritten Abzweig nach rechts, ungefähr in Höhe der Hausnummer 120. Dem folgt man den steilen Anstieg hinauf, soweit, bis man mit der Aussicht zufrieden ist.

7. Fußgängerbrücke über der B 174

Das Auto versucht man am besten, an der Wilhelm-Busch-Straße/Ecke Zschopauer Straße abzustellen. Dort nimmt man den Fußweg, der zur Brücke über die B 174 führt. Warm anziehen, auf der Brücke ist es zugig. Dafür wird man mit einem schönen Ausblick belohnt.

8. Katzenbuckel Adelsberg

An der Kreuzung Cervantes-/Adelsbergstraße führt ein Weg zu diesem Hang. Bei Schnee wird hier gerodelt. Aber auch ohne Schnee bietet sich ein Panoramablick. Das Auto muss man im Wohngebiet abstellen.

9. Schere

Die Augustusburger Straße macht stadtauswärts nach dem Südring am Hang eine lang gezogene Rechtskurve. Auf deren Höhe bietet sich ein guter Blick. Einen Parkplatz gibt es jedoch nicht.

10. Adelsbergturm

Am besten parkt man in Adelsberg und läuft den Adelsbergweg hinauf und biegt rechts in den Spürweg, dort ist das Ziel. Weiter oben stehen zu viele Bäume. Die Gaststätte im Turm hat morgen geschlossen. (jpe)