Wohnhaus verkauft: Stadt lässt "Zukunft" abmontieren

Ist das jetzt Kunst oder Reklame? Die Schriftzüge an der Ecke Limbacher/ Leipziger Straße sorgten immer mal wieder für Diskussionen. Jetzt wird ein neuer Platz gesucht. Der Künstler hat bereits Ideen.

Von Mandy Fischer und Michael Müller

erschienen am 17.12.2016



Die Stadt Chemnitz lässt in der kommenden Woche die beiden Schriftzüge "Zukunft" vom Eckhaus an der Kreuzung Leipziger/Limbacher Straße abmontieren. Die Beleuchtung musste bereits vor einigen Monaten abgeschaltet werden - Randalierer hatten eine der aus Acryl bestehenden Frontscheiben zerstört. Da das Eckhaus in Nachbarschaft des alternativen Wohn- und Kulturprojekts "Kompott" kürzlich ohnehin den Eigentümer gewechselt hat, war die ursprünglich geplante Restaurierung verschoben worden. Nun soll das Kunstwerk eingelagert werden, bis ein neuer adäquater Standort gefunden ist, heißt es aus dem Rathaus.

Mit der Demontage und Einlagerung seien Fachleute der Herstellerfirma beauftragt, die vor etwa acht Jahren bereits die Montage übernommen hatten, erläutert der Chemnitzer Künstler Steffen Volmer. Er hatte das Kunstwerk seinerzeit im Rahmen eines temporären Projektes "Kunst im Stadtumbau" entworfen, das von der Stadt Chemnitz initiiert worden war. Mit der Absicht, "anstelle von Fehlstellen im Stadtgefüge Orte der Wahrnehmung, der Besinnlichkeit, des Nachdenkens, aber auch der Provokation" zu schaffen.

Volmer könnte sich gut vorstellen, dass schon in nicht allzu ferner Zukunft ein neuer Platz für die "Zukunft" gefunden wird. "Am Brühl vielleicht. Oder an der neuen Uni-Bibliothek", meint er. Sowohl die Form als auch die Botschaft sei zeitlos, das begünstige die Suche. "Im Grunde ist es ja eine Mahnung, an die junge Generation zu denken."

Das Eckhaus samt der beiden Schilder zu verkaufen, war offenbar keine Option. Neuer Eigentümer ist ein auf die Sanierung von Altbauten spezialisierter Unternehmer aus der Nähe von Dresden. Er hat Erfahrungen mit dem Chemnitzer Wohnungsmarkt, brachte mehrere zuvor als hoffnungslose Fälle abgestempelte Problem-Immobilien zur Vollvermietung, auch an der Leipziger Straße. Dem Vernehmen nach sollen an der Ecke Limbacher Straße vor allem große Mietwohnungen angeboten werden.