Wolgograder Allee wird schmaler

Ein etwa 450 Meter langer Abschnitt soll ab März 2017 saniert werden. Nach Abschluss der Arbeiten würde die Straße ganz anders aussehen als bisher.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 10.09.2016



Markersdorf. Sie gilt in einigen Abschnitten als Buckelpiste und obendrein als überdimensioniert: die Wolgograder Allee im Stadtteil Markersdorf. Nachdem 2013 und 2015 zwei Kreuzungen zu Kreisverkehren umgebaut wurden und vergangenes Jahr der Abschnitt zwischen Tankstelle und Arno-Schreiter-Straße saniert wurde, ist nun das nächste Teilstück dran.

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss soll in seiner Sitzung am 20. September den Ausbau der Verkehrs-Trasse beschließen. Demnach soll zwischen den beiden Kreisverkehren an der Arno-Schreiter-Straße und an der Chemnitzer Straße ein rund 450 Meter langer Bereich aus- und umgebaut werden. Die Straße ist an dieser Stelle 17 Meter breit und vierspurig. Aufgrund der lange Jahre rückläufigen Einwohnerzahl in dem Stadtteil und dem damit verbundenen sinkenden Verkehrsaufkommen sei die Straße überdimensioniert, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Straße soll deswegen nicht nur saniert, sondern auch auf zwei Spuren verkleinert werden. Zudem sind auf beiden Seiten Radfahrstreifen vorgesehen. Die nicht mehr als Straße genutzten Bereiche sollen in Grünflächen umgewandelt werden; vorgesehen ist die Pflanzung von sechs Bäumen.

Umgebaut wird zudem der Kreuzungsbereich Max-Müller-Straße. Die Ampel wird demontiert, stattdessen sollen zwei Fußgängerinseln auf der Wolgograder Allee errichtet und eine mit einer Fußgängerampel versehen werden. Die Kosten für alle Arbeiten belaufen sich auf 970.000Euro. Gebaut werden soll voraussichtlich ab März kommenden Jahres für etwa sechs Monate. Um die Behinderungen für Autofahrer so gering wie möglich zu halten, sind drei Bauabschnitte geplant.