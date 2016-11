Zehn neue Baustellen vom Lutherviertel bis Röhrsdorf

Mehr als 40 größere Verkehrsbehinderungen meldet das Tiefbauamt für diese Woche. Betroffen sind unter anderem das Stadtzentrum, der Südring, die Leipziger Straße und Altchemnitz.

erschienen am 21.11.2016



1. Annaberger Straße In Höhe Zöblitzer Straße landwärts Einschränkungen bis Anfang Dezember wegen Arbeiten an einem Kanalanschluss.

2. Bahnhofstraße

An der Einmündung Annaberger Straße bis Freitag dieser Woche Einschränkungen wegen Gleisbauarbeiten.

3. Chemnitzer Straße/Röhrsdorf

Zwischen Schulgasse und Mozartweg noch bis Mittwoch halbseitige Sperrung mit Ampel wegen Arbeiten an Trinkwasser- und Gasleitungen.

4. Flemmingstraße

Zwischen Albert-Schweitzer-Straße und Fritz-Wagner-Siedlung bis 9.Dezember halbseitige Sperrung mit Ampel wegen des Baus einer Haltestelle.

5. Leipziger Straße

Zwischen Wittgensdorfer und Louis-Otto-Straße am Donnerstag und Freitag Einschränkungen landwärts wegen Arbeiten an einer Straßenlaterne.

6. Neefestraße

An der Kreuzung Südring am Donnerstag Einschränkungen in der rechten Rechtsabbiegespur zum Südring wegen Arbeiten an einer Straßenlaterne.

7. Palmstraße

Zwischen Dresdner und Hainstraße bis Freitag Einschränkungen wegen Fahrbahnsanierung.

8. Stelzendorfer Straße

Zwischen Jagdschänken- und Neukirchner Straße bis 9. Dezember halbseitige Sperrung mit Ampel wegen Gehbahn-Bauarbeiten.

9. Untere Hauptstraße/

Wittgensdorf

Zwischen Wiesengrund und Marktsteig bis 9. Dezember halbseitige Sperrung mit Ampel wegen der Instandsetzung einer Stützmauer.

10. Wartburgstraße

Zwischen Reichenhainer und Bernsdorfer Straße bis Freitag abschnittsweise Einschränkungen wegen der Instandsetzung von Schachtabdeckungen

11. Agricolastraße

Zwischen André- und Kanzlerstraße bis Freitag Einbahnstraße.

12. Altchemnitzer Straße

Bis Jahresende halbseitige Sperrung der Kreuzung Reichenhainer/ Altchemnitzer Straße.

13. Annaberger Straße:

In Höhe Falkestraße bis 2. Dezember Einschränkungen landwärts wegen Arbeiten an einer Anlage für Radfahrer.

14. Augsburger Straße Bis Mitte Dezember Behinderungen zwischen Marktsteig und Bernsdorfer Straße.

15. Augustusburger Straße

An der Schwimmhalle Gablenz bis Mitte Dezember halbseitige Sperrung.

16. Bernsbachplatz Behinderungen zwischen Gustav-Freytag- und Ritterstraße.

17. Bernsdorfer/Lutherstraße Vollsperrung landwärts zwischen Bernsbachplatz und Lutherstraße. Vollsperrung der Lutherstraße zw. Vetters- und Reichenhainer Straße.

18. Bernsdorfer Straße

Bis Freitag halbseitige Sperrung zwischen Katharina-von-Bora-Straße und Südring.

19. Dammweg

Bis Weihnachten Vollsperrung zw. Chemnitztalstraße und Fischweg.

20. Dittersdorfer Straße

Zwischen Robert-Siewert- und Wilhelm-Firl-Straße halbseitige Sperrung mit Ampel bis Freitag.

21. Dresdner Straße

Behinderungen in Höhe Lessingstraße bis Freitag.

22. Einsiedler Hauptstraße Vollsperrung zw. Einsiedler Neue Straße und Berbisdorfer Straße.

23. Franz-Mehring-Straße

Zwischen Walter-Oertel- und Rudolf-Marek-Straße bis Freitag abschnittsweise Einbahnstraße Richtung Henriettenstraße.

24. Harthweg

Zwischen Waldenburger Straße und Zufahrt zum Garagenhof bis Freitag Vollsperrung.

25. Hofer Straße

Bis Anfang Dezember Vollsperrung zwischen Heinrich-Schütz- und Beethovenstraße.

26. Hübschmannstraße

Halbseitige Sperrung zwischen Puschkin- und Weststraße in Richtung Gerhart-Hauptmann-Platz bis Mitte Dezember.

27. Jägerschlößchenstraße Bis Anfang Dezember halbseitige Sperrung zwischen Bernsdorfer und Reichenhainer Straße.

28. Klaffenbacher Straße

Zwischen Fuchsweg und Würschnitztalstraße bis Freitag halbseitige Sperrung mit Ampel.

29. Leipziger Straße

Zwischen Glauchauer und Gottfried-Keller-Straße bis Anfang Dezember Behinderungen.

30. Limbacher Straße/Röhrsdorf Bis Anfang Dezember halbseitige Sperrung zwischen Wasserschänken- und Jack-London-Straße.

31. Lutherstraße

Zwischen Bernsdorfer und Zschopauer Straße bis Freitag Einbahnstraße in Richtung Bernsdorfer Straße

32. Parkstraße

Zwischen Haydn- und Beckerstraße halbseitige Sperrung bis 9. Dezember.

33. Reichenhainer Straße Vollsperrung zwischen Fraunhofer- und Dittesstraße.

34. Reitbahnstraße Vollsperrung landwärts zwischen Annenstraße und Bernsbachplatz.

35. Rudolf-Krahl-Straße Bis Weihnachten Vollsperrung zwischen Limbacher und Albert-Schweitzer-Straße.

36. Shakespearestraße

Zwischen alter Zschopauer Straße und B 174 verlängert bis Freitag abschnittsweise halbseitige Sperrung mit Ampel.

37. Stelzendorfer Straße

Bis Monatsende Sperrung zwischen Zwickauer und Nauwerckstraße.38. Südring

Bis Monatsende Behinderungen zwischen Wladimir-Sagorski- und Annaberger Straße.

39. Terrassenstraße Vollsperrung zwischen Margareten- und Trinitatisstraße bis Jahresende.

40. Wasserschänkenstraße

Bis Monatsende Vollsperrung zwischen Beethovenweg und Leipziger Straße.

41. Werner-Seelenbinder-Straße An der Kreuzung F.-O.-Schimmel-Straße Einschränkungen bis Mitte Dezember.

42. Wittgensdorfer Straße Bis Ende März 2017 Sperrung zwischen Grundschule und Auerswalder Straße.

43. Wladimir-Sagorski-Straße Bis Ende des Monats Behinderungen zwischen Stollberger Straße und Südring.

44. Zwickauer Straße Bis Ende des Jahres Vollsperrung der Kreuzung Neefestraße/B 173.