Zeuge stellt mutmaÃŸlichen Dieb

Zeuge stellt mutmaßlichen Dieb

erschienen am 26.09.2016



Chemnitz Altchemnitz. Ein mutmaßlicher Dieb ist am Sonntagabend in einem Unternehmen an der Annaberger Straße in Chemnitz durch einen Mitarbeiter der Firma gestellt worden. Laut Polizei beobachtete der 33-jährige Angestellte einen 35-Jährigen dabei, wie er sich an einer Kasse zu schaffen machte. Als er auf den Mann zuging, flüchtete dieser. Der Zeuge verfolgte daraufhin den Mann, hielt ihn nach einigen Metern fest und übergab ihn schließlich der alarmierten Polizei. Wie sich herausstellte, hatte der 35-Jährige versucht, die Kasse aufzubrechen.

Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der 35-Jährige wurde nach den ersten polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. (fp)