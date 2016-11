Zeugen ertappen mutmaßliche Täter bei Einbruchsserie in Chemnitz

erschienen am 18.11.2016



Chemnitz. Unbekannte Täter sind am Donnerstagvormittag in mehrere Einfamilienhäuser in den Chemnitzer Stadtteilen Glösa-Draisdorf, Rabenstein und Reichenbrand eingebrochen. Der Gesamtsachschaden beträgt mindestens 900 Euro, teilte die Polizei mit. Bei einem Tatort an der Nevoigtstraße haben Zeugen gegen 10 Uhr zwei unbekannte Männer auf dem Grundstück gesehen. Sie stehen im Verdacht, ein Kellerfenster eingeschlagen zu haben. Die beiden Tatverdächtigen sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt sein. Einer von ihnen war mit einer blauen Jacke und einer hellen Hose bekleidet.

Weiter Tatorte lagen nahe der Chemnitztalstraße, an der Unritzstraße und an der Grenzstraße. Die Einbrecher hebelten entweder Terrassenfenster auf, schlugen Fensterscheiben ein oder drückten Kellerfenster auf. In allen drei Fällen wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Die Einbrecher stahlen Bargeld, Schmuck, Parfum und einen Laptop. Die Polizei ermittelt nun in allen beschriebenen Fällen wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0371 387495808. (fp)