Zigarettenautomat in Chemnitz aufgesprengt

erschienen am 18.11.2016



Chemnitz. Unbekannte haben Freitagfrüh einen Zigarettenautomaten im Chemnitzer Stadtteil Gablenz zerstört. Über den Vorfall an der Carl-von-Ossietzky-Straße wurde die Polizei gegen 4 Uhr informiert. Die Täter nutzten wahrscheinlich Pyrotechnik, teilte die Polizei mit. Das Streufeld um den Automaten soll 30 Meter betragen haben. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Beamten stellten die am Tatort aufgefundenen Zigarettenschachteln und Bargeld sicher.

Den Sachschaden beträgt 2000 Euro. Unter Telefon 0371 387495808 sucht die Polizei Zeugen.