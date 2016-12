Zigarettenautomaten in Mühlau gesprengt

erschienen am 26.12.2016



Mühlau. Unbekannte haben am Sonntagfrüh in Mühlau zwei Zigarettenautomaten gesprengt. Laut Polizei wurde dabei wahrscheinlich Pyrotechnik benutzt. Eine Zeugin soll am Tatort an der Rosa-Luxemburg-Straße gegen 4 Uhr ein wegfahrendes Auto bemerkt haben. Schadensangaben liegen noch nicht vor. In derselben Nacht wurde auch in Lunzenau ein Zigarettenautomat gesprengt.

Unter Telefon 0371 3873445 nimmt die Polizei Zeugenhinweise entgegen. (fp)